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23апреля
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сегодня, 16:28 0

Из Амурской области в Забайкалье вернули грузовик с бараниной

Из Амурской области в Забайкалье вернули грузовик с бараниной
Фото: управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Амурской области

В Амурской области сотрудники управления Россельхознадзора пресекли попытку ввоза в Приамурья 2,45 тонны баранины. 186 туш везли из Забайкальского края. Ветеринарных сопроводительных документов на мясо не было.

Грузовик с бараниной задержали на 826-м километре федеральной трассы Чита – Хабаровск. В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ «Перевозка продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов». Как сообщает ведомство, продукцию вернули к месту отгрузки.

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#закон #сельское хозяйство

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