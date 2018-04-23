В Благовещенске готовы отключить тепло в квартирах

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В Благовещенске на днях выключат тепло в квартирах. Подписать постановление о завершении отопительного сезона власти города планируют 24 или 25 апреля.

Управление ЖКХ администрации Благовещенска сообщает, что завершение отопительного сезона происходит, когда среднесуточная температура воздуха на улице превышает 8 градусов. Об этом говорится в правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

В детских садах отопление будут отключать по заявке в энергоснабжающую организацию управления образования.