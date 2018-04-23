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23апреля
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сегодня, 16:14 7

В Благовещенске готовы отключить тепло в квартирах

В Благовещенске готовы отключить тепло в квартирах
Фото: blacksea.tv

В Благовещенске на днях выключат тепло в квартирах. Подписать постановление о завершении отопительного сезона власти города планируют 24 или 25 апреля.

Управление ЖКХ администрации Благовещенска сообщает, что завершение отопительного сезона происходит, когда среднесуточная температура воздуха на улице превышает 8 градусов. Об этом говорится в правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

В детских садах отопление будут отключать по заявке в энергоснабжающую организацию управления образования.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Давно пора!

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Народная примета: Как только отключат отопление, в Амурке наступят холода!

  • СКР

    СКР
    3 часа назад

    Oldlord

    Народная примета: Как только отключат отопление, в Амурке наступят холода!



    И на АИ начинают звонить истерички, те что раньше обрывали телефон по поводу невыносимой жары и орать что они замерзают и куда это власть смотрит!

  • батарейка

    батарейка
    2 часа назад

    Да ладно, щас дожди сразу пойдут, это верная примета, а ещё воду горячую отключат в начале мая это прямо закон

  • Пейс

    Пейс
    1 час назад

    Не чего не надо отключать! Идет холодный циклон с дождями и сильными понижениями температуры!

  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    А почему слесаря управляек в подвалах не зажимают шайбы?Неужели нельзя это сделать и не отапливали бы улицы,нет хозяина.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Уже и мая дождаться не хотят?...

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