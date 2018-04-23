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Столбики термометров в Приамурье поднимутся до 27 градусов: прогноз погоды на 24 апреля

Столбики термометров в Приамурье поднимутся до 27 градусов: прогноз погоды на 24 апреля
Фото: kotopes.ru

В Амурской области 24 апреля установится переменная облачность, днем местами в северо-западных районах ожидаются слабые, умеренные кратковременные дожди, возможны грозы. Западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10-15 метров в секунду.

Температура ночью составит 6…11 градусов тепла, местами будет от минус 2 до плюс 3. Днем термометры покажут 22…27, по северо-западу в осадках местами будет плюс 12…17.

В Благовещенске 24 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер ночью наберет скорость 5-10 метров в секунду, днем – 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 8…10 градусов тепла, днем – плюс 24…26, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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