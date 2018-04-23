Благовещенцы удивились тому, что скорая помощь оставила лежавшего на земле инвалида (видео)

В понедельник, 23 апреля, жители многоквартирного дома по улице Мухина увидели возле дома инвалида-колясочника, который без движения лежал на земле. Мужчине вызвали скорую помощь. Однако медики, осмотрев инвалида, оставили его и уехали.

«Это случилось примерно в 8 часов утра, – рассказал очевидец корреспонденту ИА «Амур.инфо». – Мы вышли на балкон и увидели лежащего на земле человека. Это был инвалид с ампутированными ногами, а рядом стояла его коляска. Мужчина не двигался. Мы вызвали скорую».

Когда машина приехала, врачи вышли и осмотрели мужчину. Тот, по словам очевидцев, начал двигаться и вроде бы что-то говорить. Однако медики, поговорив с мужчиной, не забрали его, не предприняли какие-то меры, а уехали. Машина скорой еще оставалась рядом, когда мужчина снова улегся на землю.

Редакция ИА «Амур.инфо» обратилось в областной минздрав за разъяснением: почему скорая помощь оставила мужчину-инвалида на месте.