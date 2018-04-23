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сегодня, 16:02 35

Благовещенцы удивились тому, что скорая помощь оставила лежавшего на земле инвалида (видео)

Благовещенцы удивились тому, что скорая помощь оставила лежавшего на земле инвалида (видео)

В понедельник, 23 апреля, жители многоквартирного дома по улице Мухина увидели возле дома инвалида-колясочника, который без движения лежал на земле. Мужчине вызвали скорую помощь. Однако медики, осмотрев инвалида, оставили его и уехали.

«Это случилось примерно в 8 часов утра, – рассказал очевидец корреспонденту ИА «Амур.инфо». – Мы вышли на балкон и увидели лежащего на земле человека. Это был инвалид с ампутированными ногами, а рядом стояла его коляска. Мужчина не двигался. Мы вызвали скорую».

Когда машина приехала, врачи вышли и осмотрели мужчину. Тот, по словам очевидцев, начал двигаться и вроде бы что-то говорить. Однако медики, поговорив с мужчиной, не забрали его, не предприняли какие-то меры, а уехали. Машина скорой еще оставалась рядом, когда мужчина снова улегся на землю.

Редакция ИА «Амур.инфо» обратилось в областной минздрав за разъяснением: почему скорая помощь оставила мужчину-инвалида на месте.

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#здоровье #происшествия

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Общество

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Комментарии
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  • Дед Мазаев

    Дед Мазаев
    3 часа назад

    А у очевидцев "активной гражданской позиции" хватило только на телефон все это заснять и вызвать скорую? А выйти и самим разобраться, что к чему никак?

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Напился человек и отдыхает.

    От госпитализации отказался, документов при себе не имеет.

    Что там ещё делать Скорой? У них наверняка ещё вызовы есть.

  • Бермудский

    Бермудский
    3 часа назад

    Дед Мазаев

    А у очевидцев "активной гражданской позиции" хватило только на телефон все это заснять и вызвать скорую? А выйти и самим разобраться, что к чему никак?



    да сволочь редкостная

    оказал бы реанимационные мероприятия, пролечил бы

    организовал бы патронаж в конце концов

    а кто если не....?

    никого нет

    всё

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    это тот который девушку искал под асфальтом?

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Ну хоть через мужика не переехали.

    Хотя что за жизнь у него...

  • sinoptik

    sinoptik
    3 часа назад

    девушку не нашел, наклюкался и лег спать))) Этот инвалид скоро будет единственным поставщиком новостей. Вон их сколько: инвалид быкует и кидается с ножом, инвалид поймал глюк, инвалид лег спать на дороге...

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    sinoptik

    девушку не нашел, наклюкался и лег спать))) Этот инвалид скоро будет единственным поставщиком новостей. Вон их сколько: инвалид быкует и кидается с ножом, инвалид поймал глюк, инвалид лег спать на дороге...



    Ещё о губернаторе много пишут: съездил к родителям в Райчихинск, сделал селфи с главами муниципалитетов области в лагере "Колосок", нарисовал отчёт о доходах за 2017 год...



  • Желе за бетон

    Желе за бетон
    3 часа назад

    Tуман

    Ну хоть через мужика не переехали.

    Хотя что за жизнь у него...



    Надо было его без всяких оснований положить в больницу, правда? Желательно в общую палату.

    И завтра у амур инфо будет еще 8 историй про то, как к невинным пациентам подселили алкоголика вонючего.

  • СКР

    СКР
    3 часа назад

    Скорая помощь должна алкаша в больницу везти? А потом на АИ начнут звонить рассерженные пациенты и устраивать истерику что к ним в палату положили асоциального субъекта!

  • Vlad-01

    Vlad-01
    2 часа назад

    Россия 21 век 2018 год, интересно, возможен такой исход в Германии, США, да в любой развитой стране, думаю нет

  • Желе за бетон

    Желе за бетон
    2 часа назад

    Vlad-01

    Россия 21 век 2018 год, интересно, возможен такой исход в Германии, США, да в любой развитой стране, думаю нет



    Конечно нет!! Там бы скорая не приехала.

  • Бермудский

    Бермудский
    2 часа назад

    СКР

    Скорая помощь должна алкаша в больницу везти? А потом на АИ начнут звонить рассерженные пациенты и устраивать истерику что к ним в палату положили асоциального субъекта!



    крантец

    да

    у нас в администрации нацики походу работают

    совсем власть ополоумела

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 часа назад

    Скорая помощь оказывает скорую, экстренную, неотложную помощь. Он в таком виде медицинских услуг может и не нуждался. А для хронич.больных в больницы госпитализация вся плановая. Единственное, что могли бы отвезти в его "пристанище", наверняка есть какая-нибудь ... "помещение", где они спят, пьют и т.п. Пенсия по инвалидности больше 10 тыс. Если не рабочая группа

  • Сашковна

    Сашковна
    2 часа назад

    Почему его не могут определить в спецучреждение?

  • Бермудский

    Бермудский
    2 часа назад

    Здравомыслящая

    Скорая помощь оказывает скорую, экстренную, неотложную помощь. Он в таком виде медицинских услуг может и не нуждался. А для хронич.больных в больницы госпитализация вся плановая. Единственное, что могли бы отвезти в его "пристанище", наверняка есть какая-нибудь ... "помещение", где они спят, пьют и т.п. Пенсия по инвалидности больше 10 тыс. Если не рабочая группа



    да неужеле? Они это на глаз определили штоли

  • Бермудский

    Бермудский
    2 часа назад

    Сашковна

    Почему его не могут определить в спецучреждение?



    денег нет на содержание россиян в таких спецучреждениях

    в сирии надо больницы востанавливать

    им нужней там

    ему надо было из последних сил украсть ченить или митинговать начать....

    на такие спецучреждения у нас деньги всегда найдутся

  • Желе за бетон

    Желе за бетон
    2 часа назад

    Бермудский, Сашковна, а вы предлагаете принудительно его куда-то везти? Так такого права нету у скорой. Вы Конституцию читайте. и матчасть.

  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    2 часа назад

    Бермудский
    Здравомыслящая

    Скорая помощь оказывает скорую, экстренную, неотложную помощь. Он в таком виде медицинских услуг может и не нуждался. А для хронич.больных в больницы госпитализация вся плановая. Единственное, что могли бы отвезти в его "пристанище", наверняка есть какая-нибудь ... "помещение", где они спят, пьют и т.п. Пенсия по инвалидности больше 10 тыс. Если не рабочая группа



    да неужеле? Они это на глаз определили штоли


    На слух... Послал, поехали... Только, кто за вызов заплатит...может те моргиналы, что за кадром?

  • СКР

    СКР
    2 часа назад

    Сашковна

    Почему его не могут определить в спецучреждение?



    Ну этим явно должна не скорая помощь заниматься, а социальные службы!

  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    2 часа назад

    Давно не читал амуринфо.

    Да и что читать-то?

    вот такие вот новости?

  • СКР

    СКР
    2 часа назад

    Бермудский

    Здравомыслящая

    Скорая помощь оказывает скорую, экстренную, неотложную помощь. Он в таком виде медицинских услуг может и не нуждался. А для хронич.больных в больницы госпитализация вся плановая. Единственное, что могли бы отвезти в его "пристанище", наверняка есть какая-нибудь ... "помещение", где они спят, пьют и т.п. Пенсия по инвалидности больше 10 тыс. Если не рабочая группа



    да неужеле? Они это на глаз определили штоли



    Ну ты же определяешь, аналитик диванный!

  • Истра

    Истра
    2 часа назад

    Все просто. Он не лишен дееспособности. Согласно законодательству, имеет право отказа от мед помощи. Скорой горааздо проще его увезти, чем ездить к нему до 5 раз в сутки. Причем, в первую очередь. Даже дети будут осмотрены ПОСЛЕ, таков порядок. И возит его скорая кажд день. Только в больнице алкоголь исключен, он и уходит. Приют у нас только неофициальный, Надежда, на 5й стройке. И там пить не дадут, и туда не желает.

    Вот правда, скорой гараздо проще такого человека отвезти. Все равно прохожие будут звонить. Но как? Силой? Чтоб сняли и выложили видео? Да... Ситуация... Причем оч часто встречается. А полиция с явными призн инвалидизации не берет. Как то так.

  • Бермудский

    Бермудский
    2 часа назад

    СКР

    Бермудский

    Здравомыслящая

    Скорая помощь оказывает скорую, экстренную, неотложную помощь. Он в таком виде медицинских услуг может и не нуждался. А для хронич.больных в больницы госпитализация вся плановая. Единственное, что могли бы отвезти в его "пристанище", наверняка есть какая-нибудь ... "помещение", где они спят, пьют и т.п. Пенсия по инвалидности больше 10 тыс. Если не рабочая группа



    да неужеле? Они это на глаз определили штоли



    Ну ты же определяешь, аналитик диванный!



    ну так я гений считай

    могу

  • Бермудский

    Бермудский
    2 часа назад

    чего не скажешь о наших амурских

    вечно побирающихся медииков

    (им не до развития своих умственных способностей, прокормиться бы)

  • Бермудский

    Бермудский
    1 час назад

    Истра

    Все просто. Он не лишен дееспособности. Согласно законодательству, имеет право отказа от мед помощи. Скорой горааздо проще его увезти, чем ездить к нему до 5 раз в сутки. Причем, в первую очередь. Даже дети будут осмотрены ПОСЛЕ, таков порядок. И возит его скорая кажд день. Только в больнице алкоголь исключен, он и уходит. Приют у нас только неофициальный, Надежда, на 5й стройке. И там пить не дадут, и туда не желает. Вот правда, скорой гараздо проще такого человека отвезти. Все равно прохожие будут звонить. Но как? Силой? Чтоб сняли и выложили видео? Да... Ситуация... Причем оч часто встречается. А полиция с явными призн инвалидизации не берет. Как то так.



    а если у него чума?

    мы же все умрем

  • Истра

    Истра
    1 час назад

    Чума не знаю, а насекомые и чесотка нааерняка. И его фигушки уговоришь полечится. Материт и норовит плюнуть.

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    Я думаю АИ надо теперь взять у него интервью и спросить че с ним происходит

  • vanzelka

    vanzelka
    1 час назад

    срочно к махалову в передачу

  • vanzelka

    vanzelka
    1 час назад

    срочно к махалову в передачу

  • Истра

    Истра
    1 час назад

    Нее, просто просто проехать к нему со скорой вместе. Нельзя насильно никого осчастливить. Я б вообще за принудит лечение от алкоголизма, дак не мне решать.. А иначе он погибнет, так же на улице.

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    1 час назад

    Желе за бетон

    Vlad-01

    Россия 21 век 2018 год, интересно, возможен такой исход в Германии, США, да в любой развитой стране, думаю нет



    Конечно нет!! Там бы скорая не приехала.



    ахаха +мулён

    комментарии быдло-электората за кадром тоже доставляют

    чокнутая старушенция, причитающая и охающая и сынок-алкоголик, работник шиномонтажа

    "отвезли бы его в кпз" бгг

  • Бермудский

    Бермудский
    58 минут назад

    Депутат Бобров

    Желе за бетон

    Vlad-01

    Россия 21 век 2018 год, интересно, возможен такой исход в Германии, США, да в любой развитой стране, думаю нет



    Конечно нет!! Там бы скорая не приехала.



    ахаха +мулён

    комментарии быдло-электората за кадром тоже доставляют

    чокнутая старушенция, причитающая и охающая и сынок-алкоголик, работник шиномонтажа

    "отвезли бы его в кпз" бгг



    ну ждем закон о концентрационнах лагерях для таких как он и его родствеников

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    57 минут назад

    Бермудский

    Депутат Бобров

    Желе за бетон

    Vlad-01

    Россия 21 век 2018 год, интересно, возможен такой исход в Германии, США, да в любой развитой стране, думаю нет



    Конечно нет!! Там бы скорая не приехала.



    ахаха +мулён

    комментарии быдло-электората за кадром тоже доставляют

    чокнутая старушенция, причитающая и охающая и сынок-алкоголик, работник шиномонтажа

    "отвезли бы его в кпз" бгг



    ну ждем закон о концентрационнах лагерях для таких как он и его родствеников



    не проходит инициатива, такиеже как те операторы на слущаниях заминусовывают

  • Бермудский

    Бермудский
    56 минут назад

    а ник Депутат Бобров придуман не с целью дискредитации института законодательной власти часом?

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    47 минут назад

    Бермудский

    а ник Депутат Бобров придуман не с целью дискредитации института законодательной власти часом?



    как раз наоборот, с целью популяризации в противовес Тр у жу

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