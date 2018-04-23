Китайская фирма собирается открыть в Благовещенске прокат туристических трейлеров

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Крупный китайский туроператор хочет открыть в Благовещенске фирму по прокату больших туристических трейлеров. По задумке, приехавшие в областной центр китайские туристы смогут арендовать дом на колесах и путешествовать по Дальнему Востоку. По предварительному маршруту 25 апреля стартует российско-китайский автопробег.

Ориентировочно автопробег должен продлиться с 25 по 29 апреля. «Путешествие на собственных автомобилях РФ – КНР» – так называется тестовая поездка. Участие в ней примут туристическая палата Китая, турфирма из Пекина, представители китайской корпорации «Юэсин», канала «Чжанбо спорт» из столицы КНР, а также представители нескольких провинций Китая.

Цель поездки – положить начало туристическому маршруту и устранить возможные препятствия для последующих автомобильных путешествий. Организаторы автопробега – городской муниципальный центр международного сотрудничества при поддержке администрации города Благовещенска. Представители китайской стороны, а также центра собираются проехать от Благовещенска до Владивостока, делая остановки в потенциально интересных для туристов местах. Среди них предварительно: Нижне-Бурейская ГЭС, Хабаровск, игорная зона города Артем.

Отработан будет пока только этот маршрут, но в перспективе китайские путешественники, а именно на них новый бизнес будет ориентирован, смогут ездить в домах на колесах и по другим маршрутам. Когда именно в Благовещенске откроется китайский прокатный бизнес, пока неизвестно. В планах сделать это предприятие российско-китайским. Муниципальный центр как раз работает над тем, чтобы привлечь в проект амурских инвесторов.

«Если в 2016 году приехало 79 тысяч 300 китайских туристов, то в 2017 только за 9 месяцев было уже около 90 тысяч. То есть у нас рост порядка 30 с лишним процентов идет по туристам. И это будет дополнительная услуга, которая могла бы быть им интересна. Туристы приезжают и оставляют здесь деньги, а это дополнительный вклад в экономику региона», – сообщил Максим Ноженкин, руководитель международного отдела МП Благовещенска «Муниципальный центр международного сотрудничества».

Предприятие осуществляет различную внешнеэкономическую деятельность. В частности, оказывает информационную и консультационную помощь гражданам России и КНР, а также организациям, зарегистрированным в Благовещенске и Хэйхэ; помогает в приеме официальных лиц и делегаций КНР и РФ на территории двух приграничных городов, участвует в развитии приграничного сотрудничества на сопредельных территориях.

Центр является коммерческим, находится на самоокупаемости, 50 % от прибыли ежегодно перечисляет в городской бюджет.

«В настоящее время МП "МЦМС" ведется активная работа по привлечению инвесторов из-за рубежа и максимально доступному освещению имеющихся на территории Амурской области инвестиционных проектов перед зарубежными инвесторами. МП "МЦМС" имеет соглашения с ТОР "Белогорск", Администрациями Ивановского и Благовещенского районов по ТОРу "Приамурская", а также соглашение с Агентством по привлечению инвестиции Амурской области. МП "МЦМС" неоднократно приглашал потенциальных инвесторов для ознакомления с работой этих организаций», – сообщает пресс-служба городской администрации.

Потенциальных инвесторов из Китая и других стран приглашали также на Амурский экспортный и Амурский экономический форумы – совместные предприятия городской администрации и Центра, организованные в 2016 и 2017 годах.

На сегодняшний день несколько инвестиционных проектов находятся в стадии разработки совместно с Центром. С Китаем – это строительство завода по производству корма для домашних животных, строительство Транспортно-логистического комплекса в селе Ровное Благовещенского района, строительство склада временного хранения для электронной коммерции, возведение завода по сборке грузовых автомобилей и спецтехники. Бизнесмены из Вьетнама заинтересовались строительством в Приамурье мегафермы по производству молока.