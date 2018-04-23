В Приамурье побывал велопутешественник из Белоруссии

Фото: vk.com/velo_gomel

В Амурской области побывал житель из белорусского города Гомель Сергей Ребко. Он путешествует на велосипеде, рассказывая о своей поездке в социальных сетях.

Сейчас Сергей едет по маршруту Владивосток – Хабаровск – Биробиджан – Чита – Улан-Удэ – Иркутск – Красноярск – Кемерово – Омск – Челябинск – Уфа – Тольятти – Пенза – Тамбов – Липецк – Орел – Брянск – Гомель. Расстояние, которое он собирается преодолеть на двухколесном транспорте, составляет 9 600 километров. Началась поездка 8 апреля.

Едет мужчина в одиночку, останавливаясь в гостиницах, встречающихся по пути. С собой у него также есть одноместная палатка – на всякий случай, отмечает Сергей. «Владивосток – Гомель на велосипеде – это моя давняя мечта, и сейчас есть возможность исполнить ее», – пишет путешественник.

В Амурской области мужчина посетил, в частности, Белогорск, где ему устроили теплую встречу. «(…) под Белогорском меня встретили велосипедисты с города и сопроводили до города, собралось 5 человек, поседели в кафе, поговорили вместе, хорошо провели время, молодцы ребята! Оказывается, они постоянно встречают всех велосипедистов, которые проезжают через Белогорск. Не каждый город такое делает, спасибо им», – написал Сергей Ребко.

Вопрочем, были в его путешествии через Приамурье и неприятные моменты. Так, он стал очевидцем того, как горят леса, а также у Сергея была неприятная встреча в одном из амурских магазинов.

«Пошел покупать продукты, хожу туда-сюда, ищу, что есть в магазине, и тут меня возле винно-водочного отдела останавливает пьяный парень лет 28, и говорит, что я должен купить коньяк за 11 тысяч, или мы выйдем на улицу и он меня изобьет, говорил он уверенно и точно хотел так сделать. Швыряет меня на кассу, типа плати и на выход, держа за капюшон. Вмешались охранники, но они были знакомые, и те сказали, разбирайтесь как хотите, только на улице. Продавщицам вообще все равно было, что со мной будет, главное – пробить продукты, и на выход. Я уже начинаю набирать в полицию, но с мобильного не набирается. Я уже вот-вот за дверь выхожу, заколотилось сердце, ну, думаю, все, конец моим русским приключениям, точно отберет все деньги, телефон и все остальное. Он меня подстигнул на драку, потому что не выпускал мой капюшон, а душил этим же. И блин, за меня заступились ребята какие-то, они ему в лицо со всей силы врезали, что у него бутылка вывалилась со штанов, я уже свободен, забрал вел – и гнать оттуда, пока не очнется», – рассказывает о своем приключении путешественник.

В планах у Сергея – проехать на велосипеде всю планету.