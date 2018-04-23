Под селом Дмитриевка переполнен скотомогильник

Фото: управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Амурской области

Житель Свободненского района обнаружил, что яма скотомогильника, расположенного недалеко от села Дмитриевка, переполнена. Об этом амурчанин сообщил в управление Россельхознадзора по Амурской области.

Специалисты отдела государственного ветеринарного надзора провели внеплановую проверку. Установили, что на землях, принадлежащих администрации Дмитриевского сельсовета, находится бесхозный скотомогильник. Яма заполнена, что не соответствует нормам ветеринарного законодательства. Специалисты ведомства объяснили главе администрации, что бесхозный скотомогильник грозит повышенной биологической опасностью, являясь источником особо опасных организмов. Глава Дмитриевки получил предписание об устранении выявленных нарушений. Материалы проверки направлены в прокуратуру Амурской области.

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#происшествия #сельское хозяйство

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Елена Котейко