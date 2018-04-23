Амур очищается ото льда (фото, видео)
Благовещенцы начали делиться в социальных сетях фотографиями ледохода на реке Амур. Природное явление наблюдается и в других районах области. Движению льда поспособствовали теплые температуры.
Сегодня в Благовещенске столбик термометра достиг 22 градусов выше нуля. В последующие пару дней стоит ожидать повышения температуры до плюс 25 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.
По словам синоптиков, в апреле температура останется в пределах нормы, без аномальных отклонений.
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