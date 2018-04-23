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23апреля
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сегодня, 15:16 0

Амур очищается ото льда (фото, видео)

Амур очищается ото льда (фото, видео)

Благовещенцы начали делиться в социальных сетях фотографиями ледохода на реке Амур. Природное явление наблюдается и в других районах области. Движению льда поспособствовали теплые температуры.

Сегодня в Благовещенске столбик термометра достиг 22 градусов выше нуля. В последующие пару дней стоит ожидать повышения температуры до плюс 25 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

По словам синоптиков, в апреле температура останется в пределах нормы, без аномальных отклонений.

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#природа

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