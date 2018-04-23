Зейская ГЭС готова к половодью

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Филиал ПАО «РусГидро» – «Зейская ГЭС» провел круглый стол, посвященный прохождению паводкового периода. Как отметили специалисты Зейской ГЭС, на станции выполнены все мероприятия, чтобы обеспечить ее надежную и безаварийную работу во время половодья, а также летне-осеннего паводка.

Ежесуточно в верхнем и нижнем бьефе гидроузла проводится контроль уровня воды и притока. Создана резервная емкость Зейского водохранилища – достаточная для аккумулирования весенних и летних паводков.

Из-за выпадения малого количества осадков в 2017 году приток воды в водохранилище был ниже среднемноголетних значений. Отметка уровня верхнего бьефа к концу паводкового периода в октябре 2017 года составила 314,52 метра БС (Балтийской системы высот). В 2018 году отметка предполоводной сработки (310 метров БС) была достигнута 13 апреля.

По состоянию на 23 апреля, отметка уровня Зейского водохранилища составила 309,91 метра БС, отметка нижнего бьефа – 221,64 метра. Суммарный средний приток за прошедшие сутки составил 210 кубометров в секунду, сообщает пресс-служба Зейской ГЭС.

Обследования Зейского водохранилища показали, что вода в нем соответствует гигиеническим нормативам для водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения.

По данным Зейской гидрометеорологической обсерватории, на основных притоках водохранилища снежный покров сошел в начале второй декады апреля. Ориентировочное значение притока воды во втором квартале составит 1 000-1 300 кубометров в секунду при норме 1 090 кубометров.