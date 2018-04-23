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23апреля
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сегодня, 14:59 0

В Благовещенске вскоре откроется «Культурный город на набережной»

В Благовещенске вскоре откроется «Культурный город на набережной»
Фото: admblag.ru

С 1 мая в Благовещенске начинает работу V сезон фестивального движения «Культурный город на набережной». Всех творческих и активных горожан приглашают принять в нем участие. Фестиваль будет идти пять месяцев, четыре дня в неделю.

В рамках проекта еженедельно со среды по воскресенье в вечернее время на набережной будут проходить массовые мероприятия различной направленности. Это вокальные и музыкальные, танцевальные и развлекательно-игровые программы, конкурсы рисунков, выставки работ мастеров декоративно-прикладного творчества, благотворительные акции и многое другое.

Культурную программу на набережной организуют не только благовещенцы, но и коллективы со всей Амурской области.

За время своего существования проект получил положительную оценку жителей и гостей города. С каждым годом границы фестивального движения расширяются, вовлекая все большее количество участников и зрителей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Организатор и координатор фестивального движения Городской дом культуры приглашает предприятия, организации и учреждения, осуществляющие деятельность на территории города Благовещенска, спортивные и музыкальные школы, творческие студии, праздничные агентства, ансамбли, кружки, центры раннего развития детей, учреждения дополнительного образования, частные детские сады, общественные организации и просто творческих активных горожан заявить о себе и провести красочное мероприятие в самой красивой части города.

Заявки на участие в фестивале принимаются в ГДК по адресу: 675000, Благовещенск, улица Ленина, 144, кабинет 12, электронный адрес: gdnt@yandex.ru (с пометкой «Культурный город на набережной»). Контактные телефоны 52-89-18, 8-963-812-59-86.

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#культура #отдых #праздники

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