В Приамурье собственники мешают делать капремонт домов

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В Амурской области собственники двух многоквартирных домов мешают проведению капитального ремонта. Фонд капитального ремонта Приамурья приостановил ремонтные работы, так как у рабочих нет доступа к общедомовому имуществу.

«При проведении ремонтных работ в некоторых домах возникают проблемы с собственниками, которые отказываются допускать подрядчиков к общедомовому имуществу. И если ремонт крыши и фасада проводится без прямого взаимодействия с собственниками, то, к примеру, замена стояков отопления и водоотведения, которые проходят через квартиры, становится практически невозможной. Проводить частичную замену труб нельзя. При гидравлических испытаниях стыки труб часто не выдерживают давления воды и разрываются, вода затапливает помещения. В результате собственники несут колоссальные убытки», – рассказал генеральный директор некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» Сергей Батурин.

Между тем в соответствии с Жилищным кодексом РФ собственник обязан обеспечить доступ к общедомовому имуществу, в том числе и к общим инженерным сетям. Также Жилищный кодекс позволяет региональному оператору перенести срок выполнения работ по капитальному ремонту на более поздний в том случае, если собственники помещений в многоквартирном доме или управляющая компания препятствуют проведению работ.

Правительство Амурской области утвердило «Порядок установления фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту». 13 апреля состоялась выездная комиссия в составе представителей Фонда капитального ремонта, министерства ЖКХ, жилинспекции, местной администрации, подрядной организации, управляющей компании. Члены комиссии встретились с жильцами многоквартирных домов в Чигирях и селе Игнатьево, которые не пускают рабочих к общедомовым инженерным сетям. «Если собственник одной из квартир по стояку отказывается допускать подрядчика, то ремонтные работы не могут проводиться и на других этажах», – объяснил Сергей Батурин.

Решением сложившейся ситуации может стать обращение управляющей компании в суд о понуждении собственника предоставить доступ к общему имуществу. Это отложит срок капитального ремонта на неопределенное время. На время судебных разбирательств Фонду придется приостановить ремонтные работы.

«Сегодня проведение капитального ремонта в многоквартирных домах – решение собственников домов, их ответственность и понимание важности проведения капитального ремонта в домах, в которых они живут», – отметил министр ЖКХ Сергей Гордеев.