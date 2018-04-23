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23апреля
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Четыре тысячи россиян пострадали от укусов клещей

Четыре тысячи россиян пострадали от укусов клещей
Фото: tass.ru

В 70 регионах РФ в медицинские учреждения с начала сезона обратились около 4 тысяч человек, пострадавших от укусов клещей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

С 15 марта в ведомстве начался мониторинг распространения клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся через укусы клещей. «По данным оперативного еженедельного мониторинга, на 20 апреля в 70 субъектах Российской Федерации в медицинские организации обратились около 4 тысяч пострадавших от укусов клещей, в том числе 1 591 ребенок, что ниже среднемноголетних показателей. Зарегистрированы 12 случаев иксодового клещевого боррелиоза», – говорится в сообщении ведомства.

Число привитых от клещевого энцефалита россиян превысило 1 миллион.

Акарицидные обработки проведены на площади более 6,5 тысячи гектаров в Республиках Крым, Адыгея, Алтай, Хакасия, Бурятия, в Кабардино-Балкарии, Краснодарском, Забайкальском, Приморском, Хабаровском и Ставропольском краях, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ярославской, Калининградской, Псковской, Астраханской, Ростовской, Нижегородской, Оренбургской, Тюменской, Амурской областях, а также в Еврейской автономной области. Особое внимание уделяется обработке территорий детских летних лагерей.

Как сообщало Амур.инфо, за прошедшую неделю в Приамурье зарегистрирован 31 пострадавший от укусов клещей, среди них 10 детей. Выявлен один клещ, зараженный возбудителем клещевого вирусного энцефалита. Случай зафиксирован в Свободном.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания – от полного выздоровления до осложнений, приводящих к инвалидности и смерти, напомнили в Роспотребнадзоре.

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#здоровье #происшествия #Свободный

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