На космодром Восточный собираются возить российских и зарубежных туристов

На космодроме Восточный обсудили перспективы развития космического туризма. В Амурской области работали представители «Роскосмоса», «ЦЭНКИ» и туристических компаний Москвы. Гостям Приамурья готовы показать не только космодром, но и другие достопримечательности региона.

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области организовало рабочую встречу в правительстве региона, где обсудили вопросы развития туризма на космодроме Восточный. На ней презентовали туристический потенциал Приамурья, основные перспективные направления, среди которых одно из главных мест занимает космический туризм. Участники совещания обсудили предварительный маршрут, порядок работы с туроператорами и объекты, возможные для посещения.

«Интерес к космическим объектам довольной высокий, поэтому необходимо детально проработать маршруты, а также продумать организацию образовательных туров по профориентации. У Амурской области есть хороший потенциал развития как региона космического туризма», – отметил заместитель директора департамента по взаимодействию с органами государственной власти и работе с регионами «Роскосмос» Вадим Медведев.

На следующий день работа продолжилась на космодроме. Участники делегации посетили потенциальные точки туристического маршрута. Каждую туристическую группу на Восточном встречают сопровождающие. Гостей в обязательном порядке инструктируют о мерах безопасности при посещении режимного объекта. Группу везут к основным техническим сооружениям – испытательно-монтажному, технологическому и стартовому комплексам. Экскурсия начинается в автобусе. Туристам рассказывают историю первого гражданского космодрома России, объясняют назначение сооружений, которые встречаются на пути.

У путешественников есть возможность побывать в здании, где собирают ракету. Это помещение длиной 200 метров и высотой 34 метра. Специалисты рассказывают, как происходит сборка ракеты-носителя, показывают, где готовят высокотехнологичное оборудование, каким маршрутом ракету доставляют на старт. От монтажно-испытательного комплекса до стартового стола всего 4,5 километра. Этот путь ракета преодолевает около часа.

Одно из самых интересных мест для туристов – стартовый комплекс. Высота мобильной башни – 50 метров. На ее фоне делают фотосессию. Разрешается заглянуть внутрь. Туристам рассказывают о новейших технологиях и разработках, использованных при строительстве Восточного, которых нет нигде в мире; о «встрече» и соединении мобильной башни с ракетой; о «сухом старте», когда перед запуском проверяется готовность всех систем.

Последний пуск ракеты-носителя с Восточного состоялся 1 февраля 2018 года. Он стал третьим в истории космодрома и первым в 2018 году. Представители туристических фирм Амурской области отмечают, что наибольший интерес вызывает пуск и вертикализация ракеты. Именно эти события популярны и у туристов, приезжающих на «Байконур».

Представители московских турфирм отметили, что Восточный интересен, прежде всего, как новый космодром. Но для привлечения большего количества туристов необходимо детально проработать межпусковые программы. В частности, нужно рассмотреть возможность организации многодневных туров с посещением других объектов Амурской области (Нижне-Бурейской, Бурейской, Зейской гидроэлектростанций и исторических мест Приамурья) и выездом в приграничные города на территории Китая. Такие вариации были бы интересным не только российским, но и зарубежным туристам.

Кроме того, с учетом расстояния, стоит проработать вопросы комфортабельной доставки путешественников до космодрома. Например, уже в пути рассказывать об уникальном туристическом потенциале региона с использованием мультимедиа. Также московские гости отметили, что им хотелось бы видеть больше сувенирной продукции с символикой Восточного.

«Космическое направление мы видим одним из самых перспективных на сегодняшний день. Несомненно, предстоит большая работа, и она уже активно ведется. Мы осмотрели потенциальные точки туристического маршрута и уже видим, чего не хватает, где что нужно добавить. Очень интересно было услышать мнение людей, которые занимаются организацией поездок на "Байконур". Для себя мы определили направление, по которому будем двигаться дальше», – отметила исполняющая обязанности министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Екатерина Киреева.

В ходе встречи также подняли вопрос ценообразования. Ранее обсуждалось, что стоимость экскурсий на космодром, установленная ФГУП «ЦЭНКИ» слишком большая для Амурской области. Специалисты отметили, что вопрос еще раз обсудят уже с учетом особенностей дальневосточного региона.