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сегодня, 13:50 2

Амурские школьники знают английский язык лучше всех в России

Амурские школьники знают английский язык лучше всех в России
Фото: ntv.ru

Амурские школьники знают английский язык лучше, чем обучающиеся других регионов России. Такие результаты огласила онлайн-школа Skyeng по итогам межрегиональной онлайн-олимпиады Skyeng Super Cup. В ней приняли участие 130 тысяч учащихся 5–11 классов.

Наравне с Приамурьем лидирующие позиции разделила Псковская область, сообщает пресс-служба областного министерства образования.

Задания на олимпиаду были составлены по аналогии с материалами ЕГЭ и ОГЭ. Как выяснилось, лучше всего английский язык знают школьники 7-х и 11-х классов.

В зависимости от среднего балла участников авторы составили рейтинг федеральных округов: за Центральным (62,7 балла) и Северо-Кавказским (61,7) следуют Уральский (61,3), Приволжский (60,2), Южный и Дальневосточный (по 59,8) округа. Замыкают рейтинг Северо-Западный (59) и Сибирский (58) федеральные округа.

«В олимпиаде проверялись грамматика и лексика (в большей степени), чтение и аудирование. Как правило, с лексикой и грамматикой хорошо справляются усидчивые и терпеливые дети, аудирование и чтение хорошо даются тем, кто много смотрит видео в интернете и читает аутентичные тексты. Мы не проверяли говорение и письмо, что могло существенно повлиять на распределение баллов», – объясняет председатель методического комитета олимпиады Skyeng Super Cup Ирина Полева.

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#дети #конкурсы #школа

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Комментарии
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  • Илья1380

    Илья1380
    1 час назад

    Интересно, а родную речь амурские школьники тоже знают лучше всех?

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад



    Амурские школьники знают английский язык лучше всех в России



    Лучше, чем в МИД РФ?????

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