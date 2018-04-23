Картонная коробка: амурчанка жалуется на дом, построенный после наводнения 2013 года

Жительница села Новопокровка Архаринского района жалуется на качество жилья, которое было построено в 2014 году после разрушительного наводнения в Приамурье. Зимой женщина страдает от холода и черной плесени. Ее родные говорят, что проблемы начались в первый же год после новоселья.

«Жилье, в котором невозможно жить. Сам дом как картонная коробка, со всех сторон продуваемый. Зимой его невозможно натопить. Есть комната, которая промерзает и чернеет от плесени – этим приходится дышать», – так ситуацию описала дочь жительницы Новопокровки Любови Васильевны Мосиенко.

Быстровозводимое жилье № 29 на улице Центральной, 29 женщине дали как подтопленцу – летом 2013 года ее прежнее жилье затопило. Говорят, воды было под подоконник.

По словам дочери, проблемы начались в первую же зиму после новоселья.

«Дом от земли стоит на высоте полтора метра. Пол сделан из доски в 3.5 сантиметра и постелен линолеум. Вот и весь пол. Где же не будет всё промерзать? Есть маленькая комната без окна и батареи, только по полу идёт небольшая труба, стоит вытяжка – простая решетка, через которую видно улицу. Этой трубы недостаточно для обогрева комнаты. Дверь постоянно открыта, тем не менее, вся комната промерзает и чернеет от плесени. Сделана комната-котельная, в которой стоит маленькая печка. По дому стоят железные батареи, которые хороши только при центральном отоплении, а не чугунные. После того как печка протопилась, через час уже они остыли, и становится очень холодно. Есть система электрического отопления. Зимой мама топит печь 3 раза в день, каждый раз после протопки включает электроподогрев на час. Утром часов в 5 температура в доме плюс 8-10 градусов, приходится включать обогреватель. За электроэнергию платит почти 2 тысячи, а она пенсионер», – рассказала дочь Любови Мосиенко.

Дом находится на пятилетней гарантии от застройщика – хабаровского Домостроительного завода. По словам дочери, в 2017 году в соседнее село Касаткино приезжали представители компании и устраняли недочеты, но в Новопокровку не заехали. В местном сельсовете пояснили, что недочеты в доме, построенном для Любови Васильевны, появились едва ли не сразу после сдачи. Администрация обращалась к застройщику – представители приезжали и устраняли недоделки. В 2015 году жилье сельчанка приватизировала и по закону решать эти вопросы должна самостоятельно.

«Любовь Васильевна обращалась в 2014 году после постройки этого дома, когда дом был еще в муниципальной собственности. Мы вызывали представителей завода, они устраняли недостатки, там даже акт есть об их устранении полностью и подпись Любовь Васильевны. Но теперь дом у них в собственности, и они сами имеют право подавать заявление на завод, ко мне они не обращались по этому вопросу. С 2014 года не было ни одного обращения, мы бы, конечно, помогли им вызвать. Чтобы доказать, что это застройщик виноват, надо, чтобы дом обследовала межведомственная комиссия. Для этого надо пригласить представителей завода, чтобы они нашли время приехать, плюс наш отдел ЖКХ должен приехать и я. Если бы было заявление, мы бы все уже сделали. Представители завода приезжали и даже не один раз и все устраняли. Они и в 2017 году приезжали тоже: у людей крыши потекли. К Любови Васильевне приезжали только раз, потому что одно заявление от нее было. Теперь застройщик, наверное, скажет, что долго не обращалась и что, возможно, она неправильно топит дом и все», – озвучила Татьяна Калинина, глава Касаткинского сельсовета Архаринского района.

По словам главы, обратиться к застройщику снова можно только на основании письменного заявления сельчанки. Чиновница пообещала: несмотря на то, что вызывающее нарекания строение уже находится в частной собственности, в сельсовете сделают все возможное, чтобы помочь хозяйке связаться с застройщиком. Говорят, ответ от строителей обычно приходит очень быстро.