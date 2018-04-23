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сегодня, 13:10 0

В Благовещенске на улице избили ребенка

В Благовещенске на улице избили ребенка
Фото: kaluga24.tv

В Благовещенске 12-летнего мальчика избил на улице неизвестный мужчина. Это произошло в районе улицы Первомайской. В инциденте разбирается полиция.

Происшествие случилось 22 апреля, тогда же родственники ребенка обратились в полицию. Личность напавшего сейчас устанавливается, выясняются причины и обстоятельства инцидента.

«Мальчик должен будет пройти судебно-медицинскую экспертизу, которая установит степень тяжести причиненного вреда здоровью. В заключение будет принято законное решение», – сообщила ИА «Амур.инфо» специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека.

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#дети #происшествия

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