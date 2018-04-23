«Крылья»: маленький мальчик Саша ищет новых родителей

Социальный проект «Крылья» призван помочь детям обрести семьи. Герой очередного выпуска рубрики – мальчик Саша, которому два с половиной года. Малыш живет в доме ребенка с четырех месяцев. Усидчивому, смышленому ребенку нужны любящие родители.

Маленький Саша любит играть с пирамидкой и заниматься развивающими играми – собирать кубики, матрешку. Мальчик неравнодушен к машинкам. «Очень любознательный, добрый и веселый мальчик. Всегда занят, всегда находит себе игру или игрушку и играет самостоятельно. Не обижает других малышей, всегда находит общий язык со сверстниками», – рассказывает дефектолог Анастасия Сайгушкина.

Саша – аккуратный мальчик, говорят воспитатели. За столом ведет себя самостоятельно, сам умывается. Делает успехи в речи – говорит не отдельными фразами, а целыми предложениями. Вместе с воспитателями пытается учить наизусть стихи. Развивается мальчик в соответствии с возрастом.

Со здоровьем у малыша проблем нет. Единственный врожденный недостаток – птоз. Это небольшой дефект века. На зрение это не влияет, и в будущем дефект можно исправить. «Сейчас мы не делаем операцию, потому что ребенок должен подрасти. Современная медицина может это корректировать. А так, в принципе, он здоровый – разговаривает, лепечет, играет, очень любит музыку. Его осматривали генетик и все другие врачи», – говорит педиатр Дарья Владыка.

У Саши есть еще два старших брата. Малыш их не помнит, как и маму с папой, которых недавно лишили родительских прав. В доме ребенка хотят, чтобы для Саши поскорее нашлись новые родители.

Телефон линии усыновления в Благовещенске: (4162) 200-249.