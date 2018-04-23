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Мужчина получил ожоги при пожаре в Благовещенске

Мужчина получил ожоги при пожаре в Благовещенске
Фото: pikabu.ru

22 апреля в Благовещенске был пожар, в котором пострадал мужчина. Горела квартира в пятиэтажном доме. Причину возгорания установят специалисты.

Пожар случился в пятиэтажном жилом доме по улице Пограничной. Сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире на пятом этаже поступило в 15:22. В результате пожара ожоги получил мужчина 1974 года рождения, он был доставлен в больницу. В квартире на кухне огнем повреждены шкафы, линолеум и вещи.

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#пожары #происшествия

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