Мужчина получил ожоги при пожаре в Благовещенске

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22 апреля в Благовещенске был пожар, в котором пострадал мужчина. Горела квартира в пятиэтажном доме. Причину возгорания установят специалисты.

Пожар случился в пятиэтажном жилом доме по улице Пограничной. Сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире на пятом этаже поступило в 15:22. В результате пожара ожоги получил мужчина 1974 года рождения, он был доставлен в больницу. В квартире на кухне огнем повреждены шкафы, линолеум и вещи.