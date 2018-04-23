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23апреля
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сегодня, 12:40 0

Жителя Свободного укусил энцефалитный клещ

Жителя Свободного укусил энцефалитный клещ
Фото: Bezklopa.ru

За прошедшую неделю в Приамурье зарегистрирован 31 пострадавший от укусов клещей, в том числе 10 детей. По результатам лабораторных исследований снятых с пострадавших клещей выявлен один, зараженный возбудителем клещевого вирусного энцефалита. Случай зафиксирован в Свободном.

Охват экстренной серопрофилактикой составил 91 %. Для экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита в области имеется 4 639 доз противоклещевого иммуноглобулина. С нарастающим итогом привито против клещевого вирусного энцефалита 12 507 человек.

Проведены акарицидные обработки 10,4 гектара территорий детских дошкольных учреждений, зон отдыха, кладбищ и других объектов.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области настоятельно рекомендует при посещении леса, садово-огородных участков использовать индивидуальные средства защиты и репелленты.

«Самым надежным средством профилактики клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает лиц, не вакцинированных против клещевого энцефалита, строго соблюдать меры профилактики клещевых инфекций при посещении природных биотопов», – сообщили в амурском управлении Роспотребнадзора.

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#животные #происшествия

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