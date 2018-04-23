В Благовещенске определились победители чемпионата по бодибилдингу и фитнесу (фото)

Как рассказал ИА «Амур.инфо» почетный член федерации бодибилдинга и фитнеса Амурской области Сергей Левицкий, участниками второго соревновательного дня стали более 50 человек. В бодибилдинге за победу боролись мужчины в двух категориях – весом до 90 килограммов и более 90 килограммов. Затем победители обеих категорий принимали участие в абсолютном первенстве по бодибилдингу.

В фитнес-бикини было представлено три категории, в зависимости от роста выступающих: до 164 сантиметров, до 168 сантиметров и более 168 сантиметров. Победительницы своих категорий также затем принимали участие в абсолютном первенстве по фитнес-бикини.

Еще одной категорией стала «фитнес-бикини, мастера». В ней за победу боролись женщины, чей возраст более 35 лет. «Что примечательно, одной из них – 49 лет. Она была в прекрасной форме. Зрители это видели и аплодировали ей отдельно», – говорит Сергей Левицкий.

Наконец, новой соревновательной категорией стала «фитнес-модель». В рамках нее девушки выступили в двух раундах – в закрытых купальниках и в вечерних платьях.

В категории «бодибилдинг, мужчины, до 90 килограммов» победителем стал Евгений Кочнев (Приамурье). В бодибилдинге среди мужчин весом более 90 килограммов победу праздновал Олег Лобанов (Приамурье). В абсолютном первенстве по бодибилдингу победу отдали Евгению Кочневу, Олег Лобанов – второй.

В категории фитнес-бикини среди участниц ростом до 164 сантиметров победу праздновала Яна Андришко (Приамурье). В «фитнес-бикини, до 168 сантиметров» соперниц опередила Дарья Домбровская (Приморский край). В «фитнес-бикини, более 168 сантиметров» 1 место заняла Ольга Литовченко (Приамурье). Наконец, в категории «фитнес-бикини, абсолютная» победительницей стала Ольга Литовченко.

В категории «фитнес-бикини, мастера» сильнее всех выступила Елена Таскаева (Хабаровский край).

У «фитнес-моделей» победу в обоих раундах праздновала Вероника Анисимова (Приморский край).