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23апреля
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сегодня, 11:56 23

Благовещенцы страдают от запахов мини-свинофермы в центре города

Благовещенцы страдают от запахов мини-свинофермы в центре города

В Благовещенске жители многоквартирного дома жалуются на невыносимый запах, который идет из частного подворья на улице Забурхановской. По словам жильцов, там в подсобном помещении разводят свиней, которые второй год отравляют атмосферу.

«Проблема возникла в прошлом году, – рассказала жительница многоквартирного дома по улице Забурхановской Светлана. – Напротив нас находится частный дом. Во дворе в подсобном помещении там разводят свиней в довольно большом количестве. И от этого двора идет ужасный запах, невозможно жить с открытыми окнами».

Женщина добавила, что зимой это почти не ощущалось – окна закрыты почти всегда. Но последние две недели, когда потеплело, проблема вернулась. Светлана признается, что уже вынуждена включать кондиционер, так как проветривать квартиру невозможно.

«Запах чувствуется не всегда, – добавила она. – Но, например, в минувшие выходные был просто какой-то ужас!».

Жильцы дома сами ходили к владельцам частного хозяйства, чтобы решить вопрос. Хозяева признались, что свиней держат, но уверили, что запахи идут не из их двора.

«Мы внутрь не заходили, все-таки это частная территория, – пояснила Светлана. – Но однажды к нам выходил работник, который, видимо, как раз занимается с этими живоными. Мы спросили у него, сколько там свиней, а он ответил: "А что, я их считал?». То есть, их там много. Может быть, даже сто».

Женщина считает, что содержать свиней в городе незаконно. Она уже обратилась в ветнадзор и в городскую администрацию. В мэрии Благовещенска корреспонденту ИА «Амур.инфо» ответили, что этот вопрос относится к ведению Россельхознадзора или Роспотребнадзора. Редакция направила запрос в Роспотребнадзор с вопросом: законно ли содержать в областном центре свиней на частном подворье?

Просмотров всего: 3429

#животные #ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    3 часа назад

    Признать санкционированным продуктом и выселить за город.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    БлаГовещенск

  • ММС

    ММС
    3 часа назад

    Ничего вы с ними не сделаете все по-закону они на своей земле ведут вполне законное хозяйство. У нас собачки на тротуарах больше гадят. Кому не нравится лучше сменить место проживания. Гору двигать не стоит дороже обойдется, лучше самому уйти.

  • полазник

    полазник
    3 часа назад

    ...ошибаешься. есть санитарные зоны для свиноферм.

  • ММС

    ММС
    3 часа назад

    Да есть, но вот в чем вопрос. Кто сказал или написано где-то, что это свиноферма?

  • полазник

    полазник
    3 часа назад

    ...захотят - признают.

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    полазник

    ...захотят - признают.



    После второго удара по почкам уровень признательности значительно повышается.

  • lev4ik

    lev4ik
    3 часа назад

    Да,не там Доренко проходил...

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    полазник

    ...захотят - признают.



    Вы еще скажите по щучьему велению по моему ....... и т.д. Для справки: пенсионерка держала (и сейчас держит) котов с кошками в большом кол-ве соседи устали от запаха, но ни власти, ни ТСЖ и прочие гос.механизмы до сих пор ничего с этим поделать не могут, много квартир бомжатников с запахом круче чем от свинофермы и опять ничего только эмоции. Пока не будет четко и конкретно прописано в ФЗ и т.д. , то все это так и будет из пустого в порожнее динамиться .

  • Crasy

    Crasy
    2 часа назад

    ПРочитал заголовок и про "белый дом " местный подумал

  • полазник

    полазник
    2 часа назад

    ММС

    полазник

    ...захотят - признают.



    Вы еще скажите по щучьему велению по моему ....... и т.д. Для справки: пенсионерка держала (и сейчас держит) котов с кошками в большом кол-ве соседи устали от запаха, но ни власти, ни ТСЖ и прочие гос.механизмы до сих пор ничего с этим поделать не могут, много квартир бомжатников с запахом круче чем от свинофермы и опять ничего только эмоции. Пока не будет четко и конкретно прописано в ФЗ и т.д. , то все это так и будет из пустого в порожнее динамиться .



    ...я просто очень хорошо знаю как при желании может действовать Роспотребнадзор. а так то да - спорить не буду.

  • Бриз

    Бриз
    2 часа назад

    ММС

    Ничего вы с ними не сделаете все по-закону они на своей земле ведут вполне законное хозяйство. У нас собачки на тротуарах больше гадят. Кому не нравится лучше сменить место проживания. Гору двигать не стоит дороже обойдется, лучше самому уйти.



    Грубейшая ошибка!

    Есть некоторое количество голов, которое можно держать на своём участке в частном доме, но как только свиней становится больше, такого фермера переселяют на край села, города.

    Получается что всё дерьмо от свиней, он сваливает в общую канализационную систему или вывозит машиной (септик).

  • Тоха028

    Тоха028
    2 часа назад

    Так вот кто атмосферу то отравляет!!!

  • evgenii-456

    evgenii-456
    2 часа назад

    Сжечь уже предлагали?

  • pacificstrong

    pacificstrong
    2 часа назад

    частная собственность, хорошо не птицеферма вдобавок. А так "подснежников" оттаяло возле любого дома на две свинофермы и никто не возмущается.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~разводят свиней, которые ... отравляют атмосферу



    Вот сейчас Тереза Мэй прочтёт это и сделает точный вывод, кто отравил атмосферу вокруг Скрипалей и с Сирии! )))



    ~~То есть, их там много. Может быть, даже сто.



    Кстати, сто свиней на таком участке??? О_О

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    evgenii-456

    Сжечь уже предлагали?



    Экстремизм предлагаете?



  • Di

    Di
    1 час назад

    А что за разруха вокруг? Если так снаружи, то что там внутри творится?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Di,это не разруха! Это традиция ведения хозяйства у местных або... жителей. И это не говорит об отсутствии денег, это показывает уровень культуры в 2018году.

  • ВУК

    ВУК
    55 минут назад

    pacificstrong

    частная собственность, хорошо не птицеферма вдобавок. А так "подснежников" оттаяло возле любого дома на две свинофермы и никто не возмущается.



    +



    Собаководы, и правда, жутко достали.



  • ООШШ

    ООШШ
    34 минуты назад

    Люди кушать хотят,вот для этого и разводят свиней,чтоб прокормить свою большую семью.Не нравится судитесь и не портите себе нервы.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    26 минут назад

    ООШШ

    Люди кушать хотят,вот для этого и разводят свиней,чтоб прокормить свою большую семью.Не нравится судитесь и не портите себе нервы.



    Это не просто кушать. Это бизнес фермерский, но с сокрытием налогов. так как с частного хозяйства ничего не поимеешь, а фермер, должен отчитываться и за качество и за количество.

    В такой халупе можно разместить и 200 свиней. кормить специальными кормами чтобы росли быстрее и вес набирали. По любому это не здоровая пища. И даже то факт что хозяйство существует и до сих пор не закрыто, говорит о том, что возможно идут откаты проверяющим органам.

  • Хмык

    Хмык
    14 минут назад

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