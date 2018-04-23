Благовещенцы страдают от запахов мини-свинофермы в центре города

В Благовещенске жители многоквартирного дома жалуются на невыносимый запах, который идет из частного подворья на улице Забурхановской. По словам жильцов, там в подсобном помещении разводят свиней, которые второй год отравляют атмосферу.

«Проблема возникла в прошлом году, – рассказала жительница многоквартирного дома по улице Забурхановской Светлана. – Напротив нас находится частный дом. Во дворе в подсобном помещении там разводят свиней в довольно большом количестве. И от этого двора идет ужасный запах, невозможно жить с открытыми окнами».

Женщина добавила, что зимой это почти не ощущалось – окна закрыты почти всегда. Но последние две недели, когда потеплело, проблема вернулась. Светлана признается, что уже вынуждена включать кондиционер, так как проветривать квартиру невозможно.

«Запах чувствуется не всегда, – добавила она. – Но, например, в минувшие выходные был просто какой-то ужас!».

Жильцы дома сами ходили к владельцам частного хозяйства, чтобы решить вопрос. Хозяева признались, что свиней держат, но уверили, что запахи идут не из их двора.

«Мы внутрь не заходили, все-таки это частная территория, – пояснила Светлана. – Но однажды к нам выходил работник, который, видимо, как раз занимается с этими живоными. Мы спросили у него, сколько там свиней, а он ответил: "А что, я их считал?». То есть, их там много. Может быть, даже сто».

Женщина считает, что содержать свиней в городе незаконно. Она уже обратилась в ветнадзор и в городскую администрацию. В мэрии Благовещенска корреспонденту ИА «Амур.инфо» ответили, что этот вопрос относится к ведению Россельхознадзора или Роспотребнадзора. Редакция направила запрос в Роспотребнадзор с вопросом: законно ли содержать в областном центре свиней на частном подворье?