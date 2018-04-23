Цирк «Ап!» завоевал золото всероссийских Дельфийских игр

Благовещенский цирк «Ап!» Амурской областной филармонии завоевал золотую медаль Дельфийских игр. До этого дважды юные амурские артисты становились серебряными призерами, но в 2018 году, наконец, получили высшую награду. При этом им приходилось соревноваться в единой возрастной категории – до 24 лет.

XVII Всероссийские молодежные Дельфийские игры стартовали 21 апреля во Владивостоке. Они проходят в Приморье впервые. На игры съехались почти две тысячи участников из 69 субъектов РФ. Конкурсная и фестивальная программа включают 31 номинацию различных видов искусств.

Благовещенский цирк «Ап!» участвовал в цирковой номинации, где были представлены 22 номера. Во Владивосток поехали 12 детей и двое руководителей. На суд жюри были выставлены два номера: эквилибр на катушках и акробатика со скакалками. В результате юные амурчане были признаны лучшими. Это, несмотря на то, что им приходилось состязаться в номинации, где не было делений по возрастам. Например, дельфийское серебро взяли хозяева – цирк «Конфетти» из ДВФУ – где все участники были студентами.

Цирк «Ап!» участвует в Дельфийских играх третий раз. Дважды они получали серебряные медали, и вот во Владивостоке завоевали золото. 25 апреля амурчане повезут награду домой.