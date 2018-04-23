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23апреля
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Цирк «Ап!» завоевал золото всероссийских Дельфийских игр

Цирк «Ап!» завоевал золото всероссийских Дельфийских игр

Благовещенский цирк «Ап!» Амурской областной филармонии завоевал золотую медаль Дельфийских игр. До этого дважды юные амурские артисты становились серебряными призерами, но в 2018 году, наконец, получили высшую награду. При этом им приходилось соревноваться в единой возрастной категории – до 24 лет.

XVII Всероссийские молодежные Дельфийские игры стартовали 21 апреля во Владивостоке. Они проходят в Приморье впервые. На игры съехались почти две тысячи участников из 69 субъектов РФ. Конкурсная и фестивальная программа включают 31 номинацию различных видов искусств.

Благовещенский цирк «Ап!» участвовал в цирковой номинации, где были представлены 22 номера. Во Владивосток поехали 12 детей и двое руководителей. На суд жюри были выставлены два номера: эквилибр на катушках и акробатика со скакалками. В результате юные амурчане были признаны лучшими. Это, несмотря на то, что им приходилось состязаться в номинации, где не было делений по возрастам. Например, дельфийское серебро взяли хозяева – цирк «Конфетти» из ДВФУ – где все участники были студентами.

Цирк «Ап!» участвует в Дельфийских играх третий раз. Дважды они получали серебряные медали, и вот во Владивостоке завоевали золото. 25 апреля амурчане повезут награду домой.

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#конкурсы

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Комментарии
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  • MAX18y

    MAX18y
    2 часа назад

    Молодцы!!! А будет реакция со стороны администрации города Благовещенска?

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Молодцы, с победой вас!

    Давно пора запроектировать на "Золотой миле" строительство собственного цирка - ребята уже уровень самодеятельности переросли.

  • Oldlord

    Oldlord
    54 минуты назад

    MAX18y

    Молодцы!!! А будет реакция со стороны администрации города Благовещенска?



    Обязательно!



    Сам Губер с ними сфотается! )



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