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23апреля
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В Свободном школьники спасли из горящего дома пожилую женщину и ее внуков

В Свободном школьники спасли из горящего дома пожилую женщину и ее внуков

Днём 21 апреля в городе Свободном загорелся жилой дом. Внутри в это время находились пожилая женщина, две ее внучки 15 и 17 лет и 5-летний внук. Люди остались живы благодаря учащимся Свободненской школы № 1, которые помогли спастись людям из горящего дома.

По заключению специалистов, на подворье загорелись хозяйственные постройки. Пожар развивался стремительно, в этот день был сильный ветер. Огонь охватил деревянные постройки и перекинулся на веранду и крышу дома. Когда находившиеся в доме люди обнаружили огонь, выйти на улицу было невозможно. Через горящую веранду рискнула пробежать лишь 15-летняя девушка, остальные остались в доме.

«В это время четверо ребят, как обычно по воскресным дням, шли на спортивную площадку и увидели пожар. Школьники лишь на секунду замешкались, а дальше действовали грамотно и оперативно. 16-летний Владимир Хамидулин и 14-летний Николай Мнушко скинули верхнюю одежду, отдали приятелю подержать, другого товарища попросили вызвать пожарных, а сами побежали к дому. Калитка была заперта изнутри, чтобы войти во двор, им пришлось сломать запор на воротах. Во дворе юноши увидели перепуганную девушку. Владимир услышал крики людей и побежал на помощь. Николай вывел девушку за ворота на безопасное расстояние от горящего дома и поспешил на помощь другу», – рассказали в пресс-службе Амурского управления МЧС.

Обежав дом, в окне дальней от горящей веранды комнаты Владимир Хамидулин увидел людей и услышал звон разбиваемого стекла. Подбежав к окну, молодой человек выбил ногой деревянную раму. Вместе с Николаем Мнушко он помог выбраться 17-летней девушке, 5-летнему мальчику и пожилой женщине.

Поскольку ребенок был без теплой одежды, ребята сняли толстовки и укутали в них мальчика. Потребовалась помощь и 16-летней девушке. Из резаной раны на руке, которую она получила, когда разбивала стекло, шла кровь.

«Когда вышли за ворота, Володя остановил проезжающую машину и попросил аптечку у водителя, – рассказал Николай Мнушко. – Мы сначала жгут наложили, чтобы кровь остановить, рана была глубокая, забинтовали и жгут сняли. А потом приехали врачи скорой помощи, они девушку в больницу увезли».

С ожогами доставили в Свободненскую больницу и бабушку. «Пожар развивался стремительно, этому способствовал сильный ветер. Ребята действовали очень грамотно и оперативно. И если бы не их помощь, последствия пожара могли быть более тяжкими», – рассказал врио начальника второго отряда федеральной противопожарной службы по Амурской области Виктор Шмаков.

Сообщение о возгорании жилого дома и двух хозяйственных построек по улице Литвиновской поступило в пожарную охрану Свободного во второй половине дня. Оперативно прибывшие боевые расчеты ПЧ № 5, № 6 города Свободного в составе 14 человек и четырёх единиц техники ликвидировали пожар, на это ушло 12 минут. Специалисты не допустили распространение огня на соседние подворья. По факту пожара проводится разбирательство, выясняются причины и обстоятельства его возникновения.

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#дети #МЧС #пожары #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    3 часа назад

    Молодцы парни!

  • lana78

    lana78
    3 часа назад

    какая хорошая новость, какие ребята молодцы, гордость наша, побольше бы таких историй)

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Ребята молодцы, не растерялись.

    Почему оконную раму пришлось выбивать - глухая?... Обычно, одна внутренняя - вставная, другая, наружная - распашная.

  • Шелковица

    Шелковица
    2 часа назад

    Какие Молодцы! Сердце радуется, что такие ребята есть. Спасибо их родителям и учителям!!!

  • Daniil

    Daniil
    2 часа назад

    Молодцы ребятки!

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