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В Благовещенске ищут свидетелей ДТП, виновник которого скрылся с места происшествия

В Благовещенске ищут свидетелей ДТП, виновник которого скрылся с места происшествия

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились благовещенцы с просьбой помочь найти скрывшегося с места ДТП водителя и очевидцев аварии. Происшествие случилось в 19 часов 20 апреля на пересечении улиц Театральной и Конной.

Как рассказали в городском отделе ГИБДД, в районе дома № 72 по улице Конной неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил столкновение с машиной Honda Fit. Виновник с места аварии скрылся.

Со слов пострадавшей стороны, водитель и пассажирка «хонды» травм не получили, но при этом оказался серьезно поврежден автомобиль. Машина теперь не на ходу.

«"Тойота корона" примерно 94-96 года выпуска тёмно-зелёного цвета (почти болотного) пролетела на красный цвет светофора, врезалась в "хонду фит" и скрылась с места аварии. Всё, что от тойоты осталось – колпак с переднего правого колеса», – рассказали владельцы «хонды».

Сейчас участники ДТП ищут очевидцев, а также предлагают денежное вознаграждение за информацию о месте нахождения «тойоты». Номера телефонов для связи: 8-924-846-82-58 или 8-963-811-26-58.

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#ДТП #происшествия

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