Из-за массовой блокировки IP-адресов некоторые пользователи потеряли доступ к Google

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Некоторые россияне с 22 апреля потеряли возможность пользоваться поисковиком Google. Недоступны для них стали все сервисы: Google-картинки, Google-карты, Google-аккаунты. Произошло это из-за массовой блокировки IP-адресов Google Роскомнадзором.

Как пояснили в Роскомнадзоре, Google позволяет мессенджеру Telegram использовать свои IP-адреса для обхода блокировки. В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов поисковика.

Ранее в Google заявили, что разработчики приложений больше не смогут использовать домен компании для обхода блокировок. При этом в компании пояснили, что изменения в сетевой архитектуре компании были давно запланированы.

18 апреля глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Telegram стал использовать новые IP-адреса, получая их у облачных сервисов Amazon Web Services и Google Cloud. Из-за того, что мессенджер менял адреса очень быстро, ведомство вынуждено было блокировать их целыми пулами. В итоге под блокировку попали сайты, не связанные с Telegram, но также использовавшие адресацию Amazon Web Services и Google Cloud. Всего, по словам Жарова, в ходе попыток остановить работу Telegram в России операторы связи заблокировали 18 подсетей Amazon и Google.

В ночь на 22 апреля пользователи Сети стали массово жаловаться на недоступность главной страницы поисковой системы Google в России, пишет РБК. В пресс-службе Google сообщили, что знают об этой проблеме и ищут пути ее решения.

Как сообщалось ранее, операторы связи приступили к исполнению решения суда о блокировке Telegram в России 16 апреля. Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать сервис из-за того, что он отказался передать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей.

19 апреля эксперты аналитической компании SimilarWeb сообщили, что в первый день блокировки Telegram в России его использование не снизилось, а, наоборот, выросло на 27 % при сравнении понедельник к понедельнику. До сих пор блокировать работу Telegram в России не удалось, пользователи продолжают пользоваться мессенджером, причем многие делают это без использования специальных программ для обхода блокировок.