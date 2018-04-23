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23апреля
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сегодня, 11:04 1

Таксист, врезавшийся в столб в Благовещенске, перевозил пассажиров нелегально

Таксист, врезавшийся в столб в Благовещенске, перевозил пассажиров нелегально

Автомобиль с надписью «Яндекс такси», попавший 22 апреля в ДТП в Благовещенске, не является такси. Об этом сообщили Амур.инфо в областном министерстве строительства и транспорта. Таксист, который не справился с управлением и врезался в столб, осуществлял перевозки пассажиров нелегально.

«Согласно реестру выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Амурской области на данное транспортное средство разрешение не выдавалось, следовательно данный автомобиль не является такси», – пояснили в минтрасстрое.

Как сообщалось ранее, днем 22 апреля произошло ДТП в районе Тенистой – Кузнечной. Водитель 1976 года рождения, находясь за рулем «мазды демио», на кузове которой было написано «Яндекс такси», не справился с управлением и врезался в электроопору.

В результате происшествия пострадал пассажир авто, его увезли в больницу, водитель травм не получил, рассказали в городском отделе ГИБДД.

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#ДТП #закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • gbsdex

    gbsdex
    25 минут назад

    завтра починит и поедет опять

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