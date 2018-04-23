Таксист, врезавшийся в столб в Благовещенске, перевозил пассажиров нелегально

«Согласно реестру выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Амурской области на данное транспортное средство разрешение не выдавалось, следовательно данный автомобиль не является такси», – пояснили в минтрасстрое.

Как сообщалось ранее, днем 22 апреля произошло ДТП в районе Тенистой – Кузнечной. Водитель 1976 года рождения, находясь за рулем «мазды демио», на кузове которой было написано «Яндекс такси», не справился с управлением и врезался в электроопору.

В результате происшествия пострадал пассажир авто, его увезли в больницу, водитель травм не получил, рассказали в городском отделе ГИБДД.