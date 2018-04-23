В Приамурье хотят провести раскопки объектов раннего Средневековья

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В Амурской области хотят провести комплексное археологическое исследование обнаруженного исторического комплекса. Его возраст датируется предположительно 3–5 веками нашей эры. Более подробно можно будет узнать только после раскопок.

«Объект представляет собой поселенческий комплекс эпохи, скорее всего, раннего Средневековья, который выражен на поверхности в виде 18 жилищных западин разного размера. Это такие жилища полуподземного типа, которые скрыты под землей и на поверхности фиксируются в виде своеобразных ям, которые археологи называют жилищные западины. Те разведывательные работы, которые были проведены на месте, показали, что в культурном слое имеются следы деревянных конструкций тех сооружений древних жилищ, которые скрыты под землей. Естественно, там могут быть предметы быта, фрагменты керамики, орудия труда, но более детально узнать можно только в ходе работ», – рассказал Денис Волков, директор центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области.

В ходе предварительного исследования был получен материал, который позволяет специалистам предварительно датировать объект эпохой раннего Средневековья и отнести его к Михайловской археологической культуре. Эта культура была выделена как отдельная в конце 90-х – начале 2000-х годов. Первые памятники обнаружили в районе села Михайловка на реке Завитой – отсюда и название.

«Провели исследование, поставили разведывательные шурфы и получили фрагменты керамики, которые идентичны керамике Михайловской археологической культуры – это 3–5 век нашей эры. Были проведены лабораторные исследования, и с достаточно высокой долей вероятности можно сказать, что это они. Но это предварительно, все датировки условные до комплексных исследований. Михайловские памятники у нас исследовались только в районе реки Буреи – там своеобразный микрорайон где эти объекты зародились. Здесь очень интересно расположение – в районе Свободного, само расположение несколько необычно», – рассказал Денис Волков.

Объект культурного наследия обнаружили в 2016 году в ходе планового археологического обследования на месте будущего газохимического комплекса, решение о строительстве которого сейчас прорабатывает СИБУР.

«В соответствии с действующим законодательством до начала строительных работ проводится археологическое обследование территории. И по заказу подразделения СИБУРа, которое является заказчиком газохимического комбината, было выполнено археологическое обследование территории строительства. Там был выявлен археологический объект, он нами поставлен на учет, включен в список выявленных объектов культурного наследия. И выполнено в составе проекта строительства завода – раздел обеспечение сохранности объектов культурного наследия, согласно которому у заказчика было два варианта: либо оставить памятник нетронутым, то есть на нем невозможно что-то строить, размещать, либо провести специальные раскопки. Заказчик принял решение, что необходимо провести спасательные археологические раскопки. По нашей информации, они сейчас готовят тендер, открытый аукцион, и та археологическая организация, которая победит, она должна будет выполнить полностью спасательные археологические раскопки. То есть извлечь все материалы, которые в культурном слое залегают, и в дальнейшем передать их в музей», – сообщил Виталий Ребизант, начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области.

После проведения аукциона исполнитель работ должен получить открытый лист – специальное разрешение, выдаваемое Минкультуры РФ по согласованию с институтом археологии. На археологов, получивших открытый лист, в дальнейшем ложится персональная обязанность по передаче материалов в государственную часть музейного фонда РФ не позднее трех лет после завершения раскопок.

По законодательству материал может быть передан в любой госмузей страны. По словам Виталия Ребизанта, госинспекция собирается обратиться к заказчику аукциона с просьбой прописать в документации, что материалы должны быть переданы в Амурский областной краеведческий музей.