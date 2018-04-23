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23апреля
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сегодня, 11:06 3

В амурском магазине заметили голого мужчину (видео)

В амурском магазине заметили голого мужчину (видео)

В социальных сетях появилось необычное видео. Как утверждается, оно было снято в селе Раздольное Тамбовского района. На кадрах запечатлен мужчина, явившийся в магазин в голом виде, но в обуви.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Кассир, тем не менее, обслужил покупателя. Тот взял сдачу и покинул торговую точку.

Между тем в комментариях в социальных сетях пользователи отмечают, что магазин на видео – не раздольненский. «Нет там такого магазина», – написал один из них. Другой комментатор предположил, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД России по Амурской области, чтобы выяснить, были ли обращения в полицию по поводу мужчины. Ответ будет опубликован позже.

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#жизнь #интернет #торговля

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    30 минут назад

    Обострение у психов

  • Baska

    Baska
    29 минут назад

    Обострение у психов

  • Baska

    Baska
    29 минут назад

    Обострение у психов

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