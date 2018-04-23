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Благовещенцы вошли в двадцатку сильнейших на «Золотой шайбе» в Дмитрове

Благовещенцы вошли в двадцатку сильнейших на «Золотой шайбе» в Дмитрове

В городе Дмитров Московской области завершился всероссийский финал на призы клуба «Золотая шайба» среди спортсменов 2007-2008 годов рождения. В соревнованиях участвовали и благовещенцы, которые вошли в двадцатку сильнейших.

От Благовещенска в состязаниях участвовала команда «Форвард», она представляла Амурскую область. Это право «Форвард» получил, став сильнейшим на региональном этапе «Золотой шайбы».

Всероссийский финал среди спортсменов 2007-2008 годов рождения в Дмитрове проходил с 15 по 21 апреля. Благовещенцы заняли 20-е место из 64 команд, каждая из которых представляла свой регион. Амурские спортсмены уже вернулись домой, сообщила ИА «Амур.инфо» мама одного из юных спортсменов.

До этого в Дмитрове состоялись два других всероссийских финала «Золотой шайбы» – среди спортсменов 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения. В этих случаях Приамурье представляла команда «Союз» из Свободного. В категории 2003-2004 годов рождения он занял 53 место, а в категории 2005-2006 годов рождения – 25-е, сообщается на сайте министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

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