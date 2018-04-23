За сутки в Приамурье зарегистрировано 20 природных пожаров

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На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 20 природных пожаров. Из них ликвидировано шесть пожаров на площади 7 319 гектаров, действующими остаются 14 возгораний, 4 из которых локализованы в Шимановском, Селемджинском, Серышевском, Свободненском районах на общей площади 2 637 гектаров.

Три пожара действуют в Зейском районе, по два – в Ромненском, Архаринском районах, по одному в Мазановском, Магдагачинском, Завитинском районах.

На тушении пожаров задействовано 845 человек. Это парашютно-пожарная служба (41 человек), десантно-пожарная служба (101 человек), федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана» (116 человек), летчики-наблюдатели (3 человека), лесная охрана (241 человек), государственная противопожарная служба (108 человек), служба спасения (12 человек), арендаторы (81 человек), привлеченное население (82 человека), амурский спасательный центр Хабаровска (30 человек).

Задействовано 130 единиц техники, в том числе три воздушных судна (1 вертолет и 2 самолета), которые работают на пожарах и занимаются авиапатрулированием, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.