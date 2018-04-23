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Теплый апрельский день: прогноз погоды на 23 апреля в Приамурье

Теплый апрельский день: прогноз погоды на 23 апреля в Приамурье
Фото: www.bugaga.ru

В Амурской области 23 апреля установится небольшая облачность, без осадков. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 14 метров в секунду.

Температура составит 17….22 градуса тепла, местами термометры покажут 10…15 градусов выше нуля.

В Благовещенске будет малооблачно, без осадков. Южный ветер наберет скорость 7-12 метров в секунду. Столбики термометров остановятся на отметках плюс 20…22 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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