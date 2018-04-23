Участник ДТП в Благовещенске пытался скрыться, но не смог
В воскресенье, 22 апреля, в Благовещенске произошло ДТП. В районе пересечения улиц Ленина – Пушкина не разъехались два автомобиля. В результате столкновения одна машина практически вырвала у второй крыло, а потом задела припаркованный неподалеку внедорожник.
По словам очевидцев, водитель второго автомобиля – Nissan Murano – пытался скрыться с места происшествия, однако через квартал машина заглохла.
В ГИБДД Благовещенска подтвердили, что авария произошла в воскресенье, в 17:38. Пострадавших в ДТП не было.
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