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Участник ДТП в Благовещенске пытался скрыться, но не смог

Участник ДТП в Благовещенске пытался скрыться, но не смог
Фото: www.instagram.com/blag_dtp/

В воскресенье, 22 апреля, в Благовещенске произошло ДТП. В районе пересечения улиц Ленина – Пушкина не разъехались два автомобиля. В результате столкновения одна машина практически вырвала у второй крыло, а потом задела припаркованный неподалеку внедорожник.

По словам очевидцев, водитель второго автомобиля – Nissan Murano – пытался скрыться с места происшествия, однако через квартал машина заглохла.

В ГИБДД Благовещенска подтвердили, что авария произошла в воскресенье, в 17:38. Пострадавших в ДТП не было.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • sinoptik

    sinoptik
    2 часа назад

    видела вчера этого хероя на Мурано. По-моему он не заглох, а долбанул еще одну машину. По крайней мере на Зейской -Пушкина посреди перекрестка желтое такси стояло

  • •••pajzii

    •••pajzii
    56 минут назад

    Скрыться пытался.

    А то желтый Мурано ж неприметный совсем

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