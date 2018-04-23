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Благовещенка продает купюру достоинством в 1 000 рублей: обзор прессы

Благовещенка продает купюру достоинством в 1 000 рублей: обзор прессы
Фото: coberu.ru

Сколько людей, по подсчетам Хокинга, будет жить на Земле к 2600 году; как превратить галстук в подушку; что случилось с американцем, выпрыгнувшим из окна небоскреба. «Комсомольскую правду» читал Павел Савинкин, ведущий «Авторадио-Благовещенск».

Вам статья

Итак, «Комсомолка». Листая те страницы, которые я откладываю для более внимательного прочтения, натолкнулся на материал о самых впечатляющих пророчествах физика Стивена Хокинга, недавно оставившего нас. Так вот, ученый, продавший книг о физике больше, чем певица Мадонна о сексе (так в газете), предсказал, что количество людей на Земле к 2600 году достигнет такой величины, что они будут стоять плечом к плечу, а есть им будет абсолютно нечего: наступит полнейший голод. Собственно, вряд ли это можно назвать пророчеством, предсказанием. Хокинг это вычислил, то есть сказанное им – не на воде вилами писано. 2600 год – это же совсем скоро.

Напишут же такое

Впрочем, тот же Хокинг сказал, что до 2600 года человечество не доживет: оно само уничтожить себя в ядерной катастрофе. Или на худой конец в результате какой-либо рукотворной эпидемии. Почему этот конец «худой», так потому, что при ядерной катастрофе все произойдет в одночасье, а при эпидемии еще и мучиться придется. Впрочем, скорее всего, до уничтожения Земли, человечество сумеет найти для жизни другую планету. Должны же куда-то переселиться президенты и олигархи.

Также в номере

Еще из «Комсомолки» вы узнаете, что жительница Благовещенска продает купюру достоинством в 1 000 рублей за 100 тысяч целковых. Дело в том, что у этой денежки необычный номер: все цифры по порядку от 0 до 6. Дама надеется, что найдутся ценители таких необычных купюр.

Вообще, в номерах купюр могут встречаться самые необычные комбинации: цифры могут быть расположены в обратном порядке, могут содержать только одну какую-то цифру, могут по восходящей дойти до середины, а после также плавно спуститься… Порадуюсь за хозяйку денежки, если на нее найдется покупатель. Я имею в виду, покупатель на денежку, а не на девушку.

Летят утки

Еще в «Комсомольской правде» пишут о всяко-разных полезных изобретениях. Ну там про галстук с дырочкой, например. Если в эту дырочку подуть, то галстук наполнится выхлопом. После этого дырочку нужно будет заткнуть и спать на этом галстуке, как на подушке. Прикол, да? А самое симпатичное изобретение предложили африканские исследователи. Знаете, как они помогают коровам спастись от нападок злобных львов? Они предложили пастухам рисовать на заднем месте животных глаза. И всё! Голодный лев сидит в засаде, караулит жертву, а жертва все никак не поворачивается, все время смотрит на хищника немигающими глазами. Ну, лев посидит-посидит, да и убирается не солоно хлебавши.

На посошок

Я бы еще много чего интересного назвал из «Комсомольской правды», но увы. И все-таки отмечу еще одну заметку, в которой говорится о бедолаге-американце, который из-за финансовых трудностей и непонимания с родителями решил покончить с собой и выпрыгнул из окна небоскреба. Но, дурашка, не знал, что двумя этажами ниже рабочие натянули для себя страховочную сетку. Каково? Но это еще не всё. С ним бы ничего не случилось, если б он до этой сетки долетел. Но в то время, когда он находился в полете, между собой переругались соседи, живущие под самоубийцей, и глава семьи, схватив ружье, пульнул в жену, да промахнулся, а пуля попала аккурат в голову летевшего мимо окна парня! Вы думаете, это все? Как бы не так! Стрелявший человек никогда ружье не заряжал и просто хватался за него, используя в качестве пугача. Так в чем же дело, спросите вы. Узнаете сами, если прочитаете «Комсомолку» до конца.

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#СМИ

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Комментарии
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  • 55

    55
    1 час назад

    Так бы и написали в заголовке, что благовещенка ищет лоха)

  • Johnny_B

    Johnny_B
    1 час назад

    те кто нумизматикой занимаются регулярно таких хапуг встречают. дурака сложно в чем то переубедить, сложнее только переубедить жадного дурака.

  • M13@ntr0p

    M13@ntr0p
    1 час назад

    А про самоубийство то старая история...

  • Бермудский

    Бермудский
    1 час назад



    Так вот, ученый, продавший книг о физике больше, чем певица Мадонна о сексе (так в газете), предсказал, что количество людей на Земле к 2600 году достигнет такой величины, что они будут стоять плечом к плечу, а есть им будет абсолютно нечего: наступит полнейший голод.



    ерунда

    думаю к этому времени путен освободит одну девятую часть суши от населения

    потому как уничтожить популяцию легко

    это востановить сложнее

  • Стечкин

    Стечкин
    23 минуты назад

    с 2014 года висит https://www.yaplakal.com/forum7/st/25/topic987437.html

    "Изощренное самоубийство

    Произошло это весной 1994 года. Молодой американец по имени Роналд Опус решил покончить с собой. В предсмертной записке было написано, что Роналд пошел на этот шаг из-за финансовых трудностей и непонимания со стороны родителей. После написания последнего послания мистер Опус с тяжелым сердцем залез на подоконник и после минутного колебания бросился вниз с девятого этажа.

    Вряд ли он сделал бы это, если бы знал, что работавшие в тот день в доме мойщики окон натянули на уровне седьмого этажа страховочную сетку. Так что, пролетев два этажа, Опус просто рухнул бы на пружинящую сетку с мокрыми штанами, но вполне живой. Но тут вмешался фантастический случай. Просто-таки фатальное невезение!

    Когда Роналд пролетал мимо окна восьмого этажа, в его голову из комнаты попал заряд дроби, выпущенный жильцом на восьмом этаже. Пока полиция доставала труп с сетки и устанавливала личность покойного с почти полностью снесенной выстрелом головой, детективы решили, что стрелявшему — вздорному старичку — нужно предъявлять обвинение в непредумышленном убийстве. Ведь если бы не выстрел, Роналд Опус остался жив, упав на сетку.

    Дальнейшее разбирательство обнаружило новые факты. Оказалось, что старик стрелял в свою жену, но не попал, и заряд угодил в окно. Значит, мелькнуло у детективов, нужно корректировать обвинение — к непредумышленному убийству добавить покушение на убийство (жены).

    Тем временем попивший водички и немного успокоившийся старичок дрожащим голосом заявил детективам, что вовсе не собирался убивать ни дражайшую супругу, ни тем более случайно пролетавшего мимо человека. Просто в моменты гнева и ссор с женой он всегда хватал со стены незаряженный дробовик и делал „контрольный выстрел“ — пугал жену щелчком курка. Это было уже как бы семейным ритуалом. По утверждению обоих супругов дробовик всегда висел на стене и никогда никем не заряжался.

    Значит, в соответствии с американскими законами, обвинение в непреднамеренном убийстве теперь лежало на том, кто тайно зарядил дробовик. Кто? Выяснив, что свободно войти в комнату задиристых супругов мог только их сын, полицейские детективы связались с его другом и выяснили много интересного.

    Оказывается, молодой отпрыск давно задумал отомстить сварливым родителям за то, что они отказали ему в материальной помощи. Зная, что отец часто угрожает матери висящим на стене оружием, сын тайно зарядил его, надеясь, что при первом скандале тот застрелит мать, а сам попадет за решетку. Однако последние несколько недель супруги жили на удивление мирно, чем несказанно огорчали неудавшегося мстителя. Где он, этот подонок?

    „Как где? — удивился старик. — Сын живет этажом выше…“

    Да, искомым сыном оказался сам… Роналд Опус! Это он зарядил дробовик, а когда месть не удалась, в отчаянии выбросился из окна. И был застрелен своим же зарядом. Своим же отцом. Которого хотел засадить в тюрьму. Самоубийство свершилось, хотя и не совсем так, как этого хотел Опус… Хотя вся эта история и похожа на выдумку, но она является фактом, зафиксированным!"

    А не,это фейк.В 1994 году премия Дарвина была присуждена человеку, который, не бросив денег, пытался вытрясти из автомата бутылочку с кока-колой. Автомат упал на халявщика и раздавил его.

  • ay

    ay
    7 минут назад

    Плечом к плечу. Жрать будет нечего. 2600 год. Считать он может и умел, а думать - нет. "ежу понятно", что такой плотности население достигнет тогда никогда.

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