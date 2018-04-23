Благовещенка продает купюру достоинством в 1 000 рублей: обзор прессы

Фото: coberu.ru

Сколько людей, по подсчетам Хокинга, будет жить на Земле к 2600 году; как превратить галстук в подушку; что случилось с американцем, выпрыгнувшим из окна небоскреба. «Комсомольскую правду» читал Павел Савинкин, ведущий «Авторадио-Благовещенск».

Вам статья

Итак, «Комсомолка». Листая те страницы, которые я откладываю для более внимательного прочтения, натолкнулся на материал о самых впечатляющих пророчествах физика Стивена Хокинга, недавно оставившего нас. Так вот, ученый, продавший книг о физике больше, чем певица Мадонна о сексе (так в газете), предсказал, что количество людей на Земле к 2600 году достигнет такой величины, что они будут стоять плечом к плечу, а есть им будет абсолютно нечего: наступит полнейший голод. Собственно, вряд ли это можно назвать пророчеством, предсказанием. Хокинг это вычислил, то есть сказанное им – не на воде вилами писано. 2600 год – это же совсем скоро.

Напишут же такое

Впрочем, тот же Хокинг сказал, что до 2600 года человечество не доживет: оно само уничтожить себя в ядерной катастрофе. Или на худой конец в результате какой-либо рукотворной эпидемии. Почему этот конец «худой», так потому, что при ядерной катастрофе все произойдет в одночасье, а при эпидемии еще и мучиться придется. Впрочем, скорее всего, до уничтожения Земли, человечество сумеет найти для жизни другую планету. Должны же куда-то переселиться президенты и олигархи.

Также в номере

Еще из «Комсомолки» вы узнаете, что жительница Благовещенска продает купюру достоинством в 1 000 рублей за 100 тысяч целковых. Дело в том, что у этой денежки необычный номер: все цифры по порядку от 0 до 6. Дама надеется, что найдутся ценители таких необычных купюр.

Вообще, в номерах купюр могут встречаться самые необычные комбинации: цифры могут быть расположены в обратном порядке, могут содержать только одну какую-то цифру, могут по восходящей дойти до середины, а после также плавно спуститься… Порадуюсь за хозяйку денежки, если на нее найдется покупатель. Я имею в виду, покупатель на денежку, а не на девушку.

Летят утки

Еще в «Комсомольской правде» пишут о всяко-разных полезных изобретениях. Ну там про галстук с дырочкой, например. Если в эту дырочку подуть, то галстук наполнится выхлопом. После этого дырочку нужно будет заткнуть и спать на этом галстуке, как на подушке. Прикол, да? А самое симпатичное изобретение предложили африканские исследователи. Знаете, как они помогают коровам спастись от нападок злобных львов? Они предложили пастухам рисовать на заднем месте животных глаза. И всё! Голодный лев сидит в засаде, караулит жертву, а жертва все никак не поворачивается, все время смотрит на хищника немигающими глазами. Ну, лев посидит-посидит, да и убирается не солоно хлебавши.

На посошок

Я бы еще много чего интересного назвал из «Комсомольской правды», но увы. И все-таки отмечу еще одну заметку, в которой говорится о бедолаге-американце, который из-за финансовых трудностей и непонимания с родителями решил покончить с собой и выпрыгнул из окна небоскреба. Но, дурашка, не знал, что двумя этажами ниже рабочие натянули для себя страховочную сетку. Каково? Но это еще не всё. С ним бы ничего не случилось, если б он до этой сетки долетел. Но в то время, когда он находился в полете, между собой переругались соседи, живущие под самоубийцей, и глава семьи, схватив ружье, пульнул в жену, да промахнулся, а пуля попала аккурат в голову летевшего мимо окна парня! Вы думаете, это все? Как бы не так! Стрелявший человек никогда ружье не заряжал и просто хватался за него, используя в качестве пугача. Так в чем же дело, спросите вы. Узнаете сами, если прочитаете «Комсомолку» до конца.