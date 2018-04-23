Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:10 3

В Приамурье спасли село от набиравшего силу пожара

В Приамурье спасли село от набиравшего силу пожара
Фото: dvrpso.ru

Группировка Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России продолжает работать в Амурской области. В выходные пришлось спасать село Ядрино Архаринского района от набиравшего силу пожара.

Поздним вечером в субботу, 21 апреля, вблизи Ядрино возник очаг пожара, огонь усилился. Возросла угроза его распространения на жилые дома. Спасатели начали борьбу с огненной стихией. После нескольких часов работы благодаря их слаженным и решительным действиям огонь был остановлен и ликвидирован. Село было спасено, сообщается на сайте ДВРПСО МЧС России.

Просмотров всего: 1176

#пожары #происшествия

распечатать


Происшествия

Таксист, врезавшийся в столб в Благовещенске, перевозил пассажиров нелегально
Происшествия

За сутки в Приамурье зарегистрировано 20 природных пожаров
Происшествия 2

Участник ДТП в Благовещенске пытался скрыться, но не смог

Происшествия

В амурском селе пожар уничтожил два гаража и мотоцикл

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    1 час назад

    Молодцы, отбили,спасли. Сам тушил, знаю какой это опасный, тяжёлый труд. Вот только обними такими поступками область не отбить.

  • Бермудский

    Бермудский
    57 минут назад

    Черт знает что

    и когда это кончится?

    знаю, когда дождь пойдет

  • Бермудский

    Бермудский
    56 минут назад

    так блин

    дождь пойдет нас же затопит

    ой

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь