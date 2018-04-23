В Приамурье спасли село от набиравшего силу пожара

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Группировка Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России продолжает работать в Амурской области. В выходные пришлось спасать село Ядрино Архаринского района от набиравшего силу пожара.

Поздним вечером в субботу, 21 апреля, вблизи Ядрино возник очаг пожара, огонь усилился. Возросла угроза его распространения на жилые дома. Спасатели начали борьбу с огненной стихией. После нескольких часов работы благодаря их слаженным и решительным действиям огонь был остановлен и ликвидирован. Село было спасено, сообщается на сайте ДВРПСО МЧС России.