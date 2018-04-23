В Благовещенске открывается движение по садовым маршрутам

Фото: www.amic.ru

28 апреля начинается движение по сезонным садоводческим маршрутам, сообщает администрация Благовещенска. Традиционно в это время количество рейсов на них увеличивается. Познакомиться с новым расписанием можно на Амур.инфо.

С 28 апреля по 21 октября маршруты №1, 8, 15, 16с, 18с, 20, 23, 40с, 41с, 43с, 46с, 101 и 106 будут двигаться по следующему расписанию:

1 линия: 50-летия Октября - Красноармейская (ежедневно): 06:30, 08:25, 09:30, 11:15, 13:30, 15:00, 16:00, 17:45, 18:45, 20:30.

Мухинский санаторий: (06:15, 07:30 будни), 06:55, 08:00, 09:50, 11:00, 12:45, 15:00, 16:30, 17:30, 19:10, 20:10.

Белогорье: (06:42, 07:57 будни), 07:20, 08:27, 10:17, 11:27, 13:12, 15:27, 16:57, 17:57, 19:37, 20:37, 21:45.

8 линия: Универмаг (ежедневно с 01.05): 05:40, 06:30, 07:00, 07:50, 08:20, 08:50, 09:20, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 (будни), 19:05, 20:00, 21:00, 22:00.

Микрорайон: 05:55, 06:45, 07:15, 08:05, 08:35, 09:05, 09:35, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45 (будни), 19:20, 20:15, 21:15, 22:15.

п.Новый: 06:35, 07:00(будни), 07:10, 07:45, 08:15, 09:10, 09:45, 10:10, 11:25, 12:25, 13:25, 14:55, 15:55, 17:25, 17:50, 18:50, 19:25, 20:55.

п.Игнатьево: 06:40, 07:15, 08:45, 09:15, 10:15, 11:55, 14:25, 16:55, 17:55, 18:25, 18:55, 19:55, 21:45.

Аэропорт: 06:45, 07:05(будни), 07:20, 07:50, 08:20, 08:50, 09:20, 09:50, 10:20, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30(будни), 20:00, 21:00, 21:50, 22:45.

Рейсами заходит в п.Игнатьево: 05:40, 07:50, 08:20, 09:20, 11:00, 13:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00, 19:05, 21:00.

Рейсами заходит в п.Новый: 05:40, 06:30, 07:00, 08:20, 08:50, 09:20, 10:30, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30(будни), 20:00.

15 линия: м-н Благовещенск (ежедневно): 06:55, 08:20, 10:30, 11:45, 12:55, 14:15, 16:55, 18:10.

Рейсами: 08:20, 12:55 заходит на Асфальтный завод.

Отправление от Асфальтного завода: 09:05, 13:40.

п.Садовый: 06:20, 07:30, 08:55, 11:05, 12:20, 13:30, 14:50, 17:30, 18:45.

Рейсами из п.Садовый: 08:55, 13:30 заходит на Асфальтный завод.

16 «с» линия: 28;29;30.04.18г: Б.Хмельницкого: 09:50, 10:40, 15:00, 15:50.

Конечная:10:15, 11:05, 15:25, 16:15.

16 «с» линия: Б.Хмельницкого (ежедневно с 01.05):(07:20 с 14.05 по 09.09), 08:10, 09:00, 09:50,

11:30, 12:20, 13:10, 14:00, 14:50, 16:35, 17:25, (18:15 с 01.05 по 16.09), (19:05 с 14.05 по 12.08).

Конечная: (07:45 с 14.05 по 09.09), 08:35, 09:25, 10:15, 11:55, 12:45, 13:35, 14:25, 15:15, 17:00, 17:50, (18:40 с 01.05 по 16.09), (19:30 с 14.05 по 12.08).

18 «с» линия: 28;29;30.04.2018г: м-н Благовещенск: 09:30, 11:30, 1530.

Сады ТЭЦ: 10:30, 12:30, 16:30.

Рейс на 11.30 заходит на кладбище 17 км.

18 «с» линия: м-н Благовещенск (ежедневно с 01.05):(07:10 с14.05 по09.09), 08:50, 11:30, 13:30, 16:30, (18:30 с 14.05 по 12.08).

Сады ТЭЦ: (08:00 с 14.05 по 09.09), 09:50, 12:30, 14:30, 17:30, (19:20 с 14.05 по 12.08).

Рейсами: 11:30, 14:30 заходит на кладбище 17 км.

20 линия: м-н Благовещенск (ежедневно):06:10, 06:50, 07:20, 08:00, 09:30, 10:50, 11:30, 12:10, 12:40, 13:50, 14:25, 15:00, 15:30, 16:10, 16:45, 17:30, 17:55, 18:40, 20:00, 21:20.

Рейсами: (06:10 будни), 09:30, 10:50, 12:10, 15:30, 17:30, 18:40, 20:00, 21:20 заходит в п.Садовый.

Асфальтный завод: 06:15, 06:40, 07:25, 07:50, 08:35, 10:05, 11:25, 12:05, 12:45, 13:15, 14:25, 14:55, 15:35, 16:00, 16:50, 17:20, 18:05, 18:30, 19:15, 20:35, 21:55.

Рейсами от Асфальтного завода:10:05, 11:25, 12:45, 16:00, 18:05, 19:15, 20:35, 21:55 заходит в п.Садовый.

Отправление из п.Садовый: (06:50 будни), 10:15, 11:35, 12:55, 16:10, 18:15, 19:25, 20:45, 22:05.

23 линия: м-н Благовещенск (ежедневно с 23.04.18г):06:50, 08:20, 11:20, 14:40, 17:30, 19:05, 22:00.

Рейсами:11:20, 17:30 заходит на Сельхозхимию.

Моховая падь: 06:45, 07:30, 07:55, 09:00, 12:10, 15:30, 18:20, 19:50, 22:50.

п.Сельхозхимия: 06:50, 12:00, 18:10.

40 «с» линия: 28;29;30.04.18г: Дворец профсоюзов: 09:40, 12:10, 16:00.

3 км дороги на п.Канинурган:10:30, 13:00, 16:50.

Рейсами: 09:40, 16:00 заходит в п.Зазейский.

Отправление из п.Зазейский: 10:15, 16:35.

40 «с» линия: Дворец профсоюзов (ежедневно с 01.05): (06:30 с 14.05 по 09.09), 08:08, 09:45,

12:30, 14:05, 16:40, (18:30 с 14.05 по 12.08).

3 км дороги на п.Канинурган: (07:20 с 14.05 по 09.09), 09:00, 10:35, 13:20, 14:55, 17:30,

(19:15 с 14.05 по 12.08).

Рейсами: 06:30, 16:40 заходит в п.Каникурган.

Рейсами: 08:08, (18:30 с 16.05 по 12.08) заходит по 3, 6, 7 дням в п.Зазейский.

п.Зазейский: 08:45, (1900 с 16.05 по 12.08).

С 15.08.18г в п.Зазейский будет заходить рейс на 16:40, обратно из п. Зазейский в 1715.

Маршрут № 41С

ост.Дора: 8:30; 9:30,10:30,11:30,14:55,15:55;17:00

Ост.Сады «Амургражданстрой»: 9:00;10:00,11:00,12:00,15:25,16:30;17:30

43«с» линия: 28;29.04.2018г: Дворец профсоюзов: 09:30, 15:50.

с.Ровное:10:10, 16:30.

43«с» линия: Дворец профсоюзов (с 02.05 по 3, 6, 7 дням):08:05, 11:20, (18:10 с 02.05 по 12.08)

с.Ровное: 08:45, 12:00, (18:50 с 02.05 по 12.08).

С 15.08.18г отправление из города 17:10, из с. Ровное в 17:50.

По 3 дням недели даем по 12.09.18г

Маршрут № 46С

Областная больница 07:00; 08:45; 15:30; 17:15

п.Зазейский 07:45; 16:15

3 км. Заречный 08:00; 16:30

101 линия: Универмаг (будни): 07:45, 09:35, 15:30.

Б.Хмельницкого: 06:20, 06:40, 07:10, 07:50, 08:20, 09:40, 11:00, 12:05, 13:15, 14:25, 15:35, 16:20, 17:30, 18:40, 19:50, 21:25.

В.Благовещенск: 06:45, 07:10, 07:40, 08:20, 08:50, 10:10, 11:30, 12:35, 13:45, 14:55, 16:05, 16:55, 18:05, 19:15, 20:15, 21:50.

101 линия: Б.Хмельницкого (суб.воскр): 06:20, 07:10, 08:20, 11:00, 12:05, 13:15, 14:25, 16:20, 17:30, 18:40, 19:50, 21:25.

В.Благовещенск: 06:45, 07:40, 08:50, 11:30, 12:35, 13:45, 14:55, 16:55, 18:05, 19:15, 20:15, 21:50.

106 линия: м-н Благовещенск (будни):06:05, 06:45, 07:00, 07:20, 07:40, 07:53, 08:08, 08:23, 08:50, 09:05, 09:35, 10:15,

10:50, 11:35, 11:50, 12:15, 12:35, 13:00, 13:20, 13:40, 14:05, 14:35, 15:20, 15:45, 16:00, 16:30, 16:55, 17:10, 17:30, 18:00, 18:30, 19:25, 20:00, 21:25.

Рейсами: 06:45, 08:50, 10:50, 11:50, 12:35, 13:20, 16:30, 17:30, 18:00, 18:30 – заходит в микрорайон с.Чигири.

Разворот: 06:40, 06:51, 07:10, 07:21, 07:40, 08:03, 08:20, 08:35, 08:50, 09:05, 09:31, 09:50, 10:15, 10:57, 11:29, 12:17, 12:31, 12:57, 13:20, 13:42, 14:00, 14:22, 14:47, 15:17, 16:12, 16:27, 16:42, 17:12, 17:35, 17:50, 18:11, 18:41, 19:11, 20:05, 20:45, 22:05.

Микрорайон с.Чигири: 06:55, 07:25, 09:35, 11:33, 12:35, 13:24, 14:04, 17:16, 18:15, 18:45, 19:15.

106 линия: м-н Благовещенск (суб, воскр): 06:05, 07:20, 07:40, 07:53, 08:50, 09:05, 10:15, 11:35, 11:50, 12:35, 13:00, 13:20, 14:05, 14:35, 15:45, 16:00, 16:30, 17:10, 17:30, 18:05, 19:25, 20:00, 21:25.

Рейсами: 08:50, 11:50, 13:20, 17:30 - заходит в микрорайон с.Чигири.

Разворот: 06:40, 06:51, 07:10, 08:03, 08:20, 08:35, 09:31, 09:50, 10:57, 12:17, 12:31, 13:20, 13:42, 14:00, 14:47, 15:17, 16:27, 16:42, 17:12, 17:50, 18:11, 18:45, 20:05, 20:45, 22:05.

Микрорайон с.Чигири: 06:55, 07:14, 09:35, 12:35, 14:04, 18:15.

106 «ю» линия: м-н Благовещенск – микрорайон «Южный» (будни): 08:00, 12:00, 17:20, 18:45.

Школа: 07:00, 08:30, 12:30, 17:50, 19:15.

Красная: 07:08, 08:35, 12:35, 17:55, 19:20.

106 «ю» линия: м-н Благовещенск – микрорайон «Южный» (суб.воскр): 12:00, 17:20.

Школа: 07:00, 12:30, 17:50.

Красная: 07:08, 12:35, 17:55.