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В амурском селе пожар уничтожил два гаража и мотоцикл

В амурском селе пожар уничтожил два гаража и мотоцикл
Фото: vesti-omsk.ru

22 апреля в селе Нижние Бузули был серьезный пожар. Пламя уничтожило два гаража, еще два получили повреждения. Кроме того, сгорел мотоцикл.

Сообщение о пожаре поступило в дневное время, в гаражном массиве горели четыре гаража. Пожарные прибыли на место через пять минут. В течение четырех минут удалось ликвидировать открытое горение.

Позднее сообщение о пожаре не оставило шансов двум гаражам – они были уничтожены. В одном из этих гаражей находился мотоцикл «Урал», который также сгорел. Третий гараж поврежден на площади 20 квадратных метров, а у четвертого гаража повреждена кровля на площади 15 квадратов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия

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