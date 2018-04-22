Хореографический ансамбль «Мы» получил Гран-при конкурса «Область танца»

В Благовещенске завершился областной хореографический конкурс «Область танца». Проект объединил почти 800 танцоров из Приамурья в возрасте от 7 до 18 лет. Два дня в городе проходили конкурсные просмотры программ и мастер-классы, а 22 апреля состоялся гала-концерт, на котором определили лучших из лучших.

На участие в конкурсе были заявлены 38 хореографических коллективов из Благовещенска, Белогорска, Зеи, Свободного, Шимановска, Прогресса, Архаринского, Благовещенского, Бурейского, Завитинского, Зейского, Ивановского, Константиновского, Михайловского, Октябрьского и Сковородинского районов.

С 20 апреля в АОДНТ проходил конкурсный просмотр программ. Участники представили 15-минутные конкурсные программы в разных жанрах: народный танец, народный стилизованный танец, эстрадный танец, современная хореография (модерн, джаз, джаз модерн, свободная пластика, степ, брейк-данс, хип-хоп). Отдельно в рамках проекта будут оценивались балетмейстерские работы. Жюри конкурса возглавила заведующая отделом хореографического искусства Государственного Российского Дома народного творчества Анна Калыгина.

Также в эти дни танцоры участвовали в различных мастер-классах и проходили просмотр в Академию танца Бориса Эйфмана.

В итоге из всех конкурсантов были выбраны 16 лучших – именно они выступили на гала-концерте 22 апреля. Это народный ансамбль танца «Арбинада» из Зеи, театр современной хореографии «Радость» из Новобурейского, образцовая студия современной хореографии «Грация» из Белогорска, ансамбль современного танца «Модерн» из Благовещенска, образцовый хореографический ансамбль «Радуга» из Прогресса, хореографическое отделение детской школы искусств из Свободного, хореографический ансамбль «Линия танца» из Благовещенска, хореографический ансамбль «Конфетти» из Зеи, школа танца «Стрекоза» из Благовещенска, школа танца «Ритм» из Благовещенска, образцовый хореографический ансамбль «Мы» из Благовещенска, хореографический коллектив «Фантазеры» из села Овсянка, образцовый ансамбль танца «Экспромт» из села Овсянка, образцовый ансамбль танца «Антрэ» из Варваровки, хореографический ансамбль «Калинка» из Свободного, образцовый театр танца «Дефи» из Благовещенска.

В итоге Гран-при конкурса взял ансамбль «Мы». Коллективу вручили сертификат на 100 тысяч рублей.

«У нас в области такая здоровая конкуренция среди хореографических коллективов, поэтому только системой, только ежедневным трудом ребят готовимся к каждому конкурсу, и этот конкурс для нас не исключение. Тем более он настолько важен, потому что конкурсанты на данном мероприятии – это коллективы нашей области. Мы насколько смогли, настолько выложились. Мы второй раз участвуем в этом мероприятии, в этом году мы представили народную программу, которая состояла из танцев русских народных и казачьих народных. Для нас победа была неожиданностью, мы до последнего не верили. Коллективно потом решим, на что деньги потратим. Я думаю, что лучшая награда – это народная обувь, потому что она у нас всегда разбивается», – поделилась художественный руководитель ансамбля «Мы» Ольга Гаврилова.

Подробнее о том, как прошел гала-концерт, читайте в разделе «Культпросвет».