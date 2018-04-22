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22апреля
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сегодня, 21:19 3

Амурчане пересылают в мессенджерах видео крушения легкомоторного самолета

Амурчане пересылают в мессенджерах видео крушения легкомоторного самолета

Жители Приамурья распространяют в мессенджерах видео крушения легкомоторного самолета. На кадрах видно, как воздушное судно летит низко над рекой, а затем после неудачной попытки набрать высоту стремительно падает в воду. Амурчане обсуждают, что авария могла случиться в Приамурье.

В амурском управлении МВД корреспонденту Амур.инфо пояснили, что никаких сообщений о подобных происшествиях полицейским не поступало. То же самое сообщили информагентству в транспортной полиции. «Подобные происшествия не были зарегистрированы на всей территории обслуживания нашего управления», - сказали в дежурной части Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

Тем временем федеральные СМИ сообщают, что крушение произошло в Хакасии на реке Абакан 21 апреля. В аварии погибли двое – владелец воздушного судна и его товарищ. По предварительной информации, причиной трагедии могла стать ошибка при пилотировании, пишет korrespondent.net.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

«Прибывшей к месту происшествия следственной группой установлено, что в результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека: пилот и пассажир, носовая часть воздушного судна разрушена», – говорится в сообщении следственного комитета.

Местный телеканал Главный региональный, между тем, сообщает, что разбился частный самолет 77 KP 2U-Sova. По информации журналистов, погибли два человека: предприниматель, владелец ломбардов и адвокат. Отмечается, что пилот не подавал заявку на осуществление полета.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • КанзаС

    КанзаС
    54 минуты назад

    Долетались...

  • Бермудский

    Бермудский
    47 минут назад

    и чо ?

    амурчанам по своей нищете все равно никогда не лететь на таких самолетах

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    46 минут назад

    А то по ледовой обстановке не видно, что не наш регион.

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