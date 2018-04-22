Российский космонавт сфотографировал с борта МКС, как в ДФО бушуют пожары

Российский космонавт Антон Шкаплеров выложил в своем аккаунте в Инстаграме фотоснимок, сделанный из космоса. На нем видно, как горит Дальний Восток. Фотография запечатлела огромную территорию, охваченную природными пожарами.

«Пожароопасное время в этом году началось раньше обычного, снег растаял быстро, а новых осадков практически нет. Даже из космоса видно, что на планете бушует много пожаров, тяжело за этим наблюдать. На фотографиях – пожары в Китае (на границе с Россией), в Читинской области и в районе Владивостока», – пишет Антон Шкаплеров в своем посте в Инстаграме.

Как сообщает ФБУ «Авиалесоохрана», с 1 января по 14 апреля на территории субъектов РФ было обнаружено более 600 пожаров, охвативших площадь более 240 тысяч гектаров. Наибольший урон был нанесен Дальнему Востоку и Сибири.

Особенно пострадала Амурская область. По состоянию на 22 апреля на территории России действовало 43 лесных пожара на площади 58 951 гектар. Из них 9 пожаров на площади 44 082 гектара – в Амурской области, 11 пожаров на площади 1 153 гектара – в Забайкальском крае, 6 пожаров на площади 246 гектаров – в Хабаровском крае и 6 пожаров на площади 172 гектара – в Приморском крае, пишет National Geographic в России.