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Российский космонавт сфотографировал с борта МКС, как в ДФО бушуют пожары

Российский космонавт сфотографировал с борта МКС, как в ДФО бушуют пожары

Российский космонавт Антон Шкаплеров выложил в своем аккаунте в Инстаграме фотоснимок, сделанный из космоса. На нем видно, как горит Дальний Восток. Фотография запечатлела огромную территорию, охваченную природными пожарами.

«Пожароопасное время в этом году началось раньше обычного, снег растаял быстро, а новых осадков практически нет. Даже из космоса видно, что на планете бушует много пожаров, тяжело за этим наблюдать. На фотографиях – пожары в Китае (на границе с Россией), в Читинской области и в районе Владивостока», – пишет Антон Шкаплеров в своем посте в Инстаграме.

Как сообщает ФБУ «Авиалесоохрана», с 1 января по 14 апреля на территории субъектов РФ было обнаружено более 600 пожаров, охвативших площадь более 240 тысяч гектаров. Наибольший урон был нанесен Дальнему Востоку и Сибири.

Особенно пострадала Амурская область. По состоянию на 22 апреля на территории России действовало 43 лесных пожара на площади 58 951 гектар. Из них 9 пожаров на площади 44 082 гектара – в Амурской области, 11 пожаров на площади 1 153 гектара – в Забайкальском крае, 6 пожаров на площади 246 гектаров – в Хабаровском крае и 6 пожаров на площади 172 гектара – в Приморском крае, пишет National Geographic в России.

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#космос #пожары

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Странно почему в Московской,Ленинградской,Карелии леса не горят?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    «Для пришельцев главное – хапнуть и получить деньги»

    https://mustoi.ru/dlya-prishelcev-glavnoe-xapnut-i-poluchit-dengi/

    По словам местных жителей, они не понимают нынешней политики: последние двадцать пять лет днем и ночью из Заонежья вывозят лес, шунгит, щебень, а взамен население этого края получает лишь «разбитые дороги, черные дыры да лысые поляны». «Все меньше в нашем крае ягод, грибов, рыбы, а ведь это для нас основа жизни, наша среда обитания. Не создаются новые рабочие места. Мы, заонежане, сами по себе никого не интересуем: ни руководство, ни тем более бизнесменов, пришедших в наш край. Интересует всех только то, что вокруг нас – наша земля, наш лес, наши озера. Те, кто это все вывозит, не живут в Заонежье, для них это чужая земля, и значит, с ней можно поступать, как угодно. Для пришельцев главное – хапнуть и получить деньги», — констатировали в открытом письме к главе Карелии жители Заонежья.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    там ещё не отжали леспромхозы как это делают местные чиновники.

  • postal

    postal
    1 час назад

    Сергей Труш

    там ещё не отжали леспромхозы как это делают местные чиновники.



    хлавный иксперд АО по любым вопросам высказал свое жесткое мнение

  • Бермудский

    Бермудский
    43 минуты назад

    селфи на фоне трагедии

    че там

    много лайков собрало?

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