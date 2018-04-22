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22апреля
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сегодня, 18:37 4

В Благовещенске автомобиль такси врезался в столб

В Благовещенске автомобиль такси врезался в столб
Фото: @dtpgram_blg

В Благовещенске днем 22 апреля произошло ДТП с участием автомобиля такси. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть в 13:18. Водитель не справился с управлением и врезался в электроопору.

ДТП случилось в районе Тенистой – Кузнечной. Другие автомобили задеты не были. В результате происшествия пострадал пассажир «мазды демио», водитель травм не получил. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили в городском отделе ГИБДД.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • fb_Иванов Дмитрий

    fb_Иванов Дмитрий
    28 минут назад

    О, очередная погоня за соткой.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    22 минуты назад

    награда нашла своего хероя

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    21 минута назад

    а пассажира жаль,лучшеб водятел

  • paravis

    paravis
    15 минут назад

    Чот в последнее время столбы и деревья активизировались, нападают на машины.

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