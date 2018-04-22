В Амурской области ликвидировали крупный лесной пожар на площади 35 тысяч гектаров

Парашютисты-десантники федеральной и амурской авиалесоохраны 21 апреля ликвидировали в Приамурье крупный лесной пожар на площади более 35 тысяч гектаров. Он произошел на территории Зейского района. Бороться с огнем пришлось в трудных условиях.

За прошедшие сутки объединенной группировкой сил ликвидировано еще девять лесных пожаров на площади около 19 тысяч гектаров.

Сложная лесопожарная обстановка в Амурской области, где лесные пожары действуют в труднодоступных районах авиационного применения сил и средств, потребовала привлечения сил парашютистов-десантников федеральной авиалесоохраны. 21 апреля для тушения лесных пожаров в регион прибыли 50 парашютистов-десантников. 22 апреля прибыл еще 101 парашютист-десантник. С начала апреля помощь Амурской области в стабилизации обстановки оказывают 94 парашютиста-десантника федеральной авиалесоохраны.

По информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, 22 апреля на 16:00 в Амурской области проводятся работы по тушению 14 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 57,3 тысячи гектаров, в том числе локализовано 6 пожаров на площади 9,3 тысячи гектаров. Из 14 пожаров 7 действуют в труднодоступных условиях авиационного применения сил и средств.

Работы по тушению осложнены ветровой нагрузкой, местами порывы ветра достигают 20 метров в секунду (около 70 километров в час) и длительным отсутствием осадков.

На локализации и ликвидации пожаров работают 819 человек, 133 единицы наземной техники. На тушении пожаров и авиационном мониторинге задействовано 4 воздушных судна авиалесоохраны Амурской области и МЧС России. Причина пожаров – человеческий фактор.

На территории Амурской области установились желтый и оранжевый классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды. Пожары возникают и быстро распространяются даже от незначительных источников огня.

Согласно прогнозным данным, на предстоящие пять суток снижение пожарной опасности по условиям погоды не ожидается. На всей территории области действует режим ЧС в лесах и особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба федеральной авиалесоохраны.