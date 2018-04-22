Лолита: у нас такая офигенная страна, где через дорогу можно перейти в Китай и обратно

«Уважаемые подписчики, я в Благовещенске. Смотрите, это наша сторона. Вон там Амур, и вон там Китай. Завтра я пойду на разгромление Китая. Ну, я вам честно могу сказать, у наших подсветка даже круче. Вообще, я счастлива, что у нас такая офигенная страна, где через дорогу можно перейти в Китай и обратно и тебе за это ничего не будет. Только всего лишь 2 с чем-то тысячи рублей. Завтра расскажу вам, что будет в Китае. Кстати, завтра день рождения Ленина, а Китай – коммунистический», – прокомментировала в кадре Лолита.

А 22 апреля в инстаграм-аккаунте ОКЦ появилось видео с поездки певицы в Хэйхэ. «Мы едем в Китай, потому что там должно быть дешевле, нам так сказали», – сказала Лолита, подходя к «пуме». А после добавила: «интересно, будет тошнить или не будет».

Как сообщало Амур.инфо, концерт певицы в Благовещенске прошел с аншлагом. В зале ОКЦ не было свободных мест. Артистка много общалась со зрителями, шутила и танцевала. Выступление длилось 2,5 часа.

Певица давала концерт в Благовещенске в феврале прошлого года. Тогда она также посещала соседний Хэйхэ, правда, через границу перебиралась не на «пуме», а на автобусе. Спустя пару недель Лолита рассказывала о Благовещенской таможне в передаче «Вечерний Ургант».