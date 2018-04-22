Юный амурчанин выйдет на поле с футболистами на матче чемпионата России

В Москве 22 апреля в 1:30 по московскому времени начнется чемпионат России по футболу. Играть будут команды ЦСКА и «Краснодар». На поле вместе с именитыми футболистами выйдет юный спортсмен из Райчихинска – 10-летний Артемий Яблочников.

Как сообщалось ранее, Артемия пригласили в Москву после посещения футбольных мастер-классов в Красноярке в рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». По их результатам из 1 000 юных футболистов отобрали 16 ребят, в том числе и юного амурчанина, для прохождения просмотра в ДЮСШ ПФК ЦСКА.

С 20 апреля Артемий находится в Москве. Для него и других спортсменов подготовили культурную программу. А 22 апреля юным футболистам представилась возможность посетить футбольный матч чемпионата России и выйти на поле в сопровождении игроков на торжественное построение.

Накануне отъезда Артемий встретился с губернатором Приамурья. Совместный фотоснимок с мальчиком глава региона выложил в своем аккаунте в Инстаграме. Как пояснили в пресс-службе правительства, в рамках работы в Райчихинске Александр Козлов решил заехать на тренировку к Артемию, чтобы поздравить с выпавшем ему шансом – команда мальчика тренируется на стадионе «Горнячок». На вопрос губернатора, рад ли он, что поедет в Москву, Артемий ответил: «Очень» Потому что это очень прям сильно круто!»

«Если бы я был в его возрасте, то сильно бы "завидовал" ему. Тому, как этот мальчишка владеет мячом на футбольном поле, могут поучиться члены российской сборной. Игру Артемия отметили, он проходит просмотр в школу футбола ЦСКА. А сегодня, 22 апреля в 16:30 (мск.время) он выйдет на поле, держась за руку футболиста ЦСКА, на игру в рамках чемпионата России. Ну а мы со своей стороны (вместе с вами) помогли Артемию оказаться там», – написал губернатор в Инстаграме.