Благовещенцы спасли застрявшего в канализационной трубе щенка (видео)

21 апреля вечером в Благовещенске развернулась операция по спасению двухмесячного щенка. Малыш упал в канализационную трубу на стройплощадке и застрял там, провисев вниз головой несколько часов На помощь пришли сотрудники местного автосервиса, мужчины соорудили из подручных средств удавку и вытащили щенка.

Происшествие случилось в микрорайоне – на стройплощадке по Игнатьевскому шоссе между Дьяченко и Мухина. «Там есть стройка, она заморожена сейчас. Когда она функционировала, там были охранные собаки. Но их бросили, волонтерам удалось пристроить почти всех, кроме двух – мальчика и девочки. Стерилизовать девочку не успели, у нее родился один щенок. И вот эта неразлучная троица – мама, папа и сын – и жили там, их все местные подкармливали. И вот вчера вечером девушка, живущая в соседнем доме, выглядывает с балкона и видит, что собаки ушли со стройки ближе к дороге и суетятся. Она пошла посмотреть, что там случилось и услышала щенячий вой», – поделилась волонтер Ольга.

Со слов девушки, щенок провалился в узкую и глубокую трубу, похожую на сточную. Но при этом он не упал на самое дно, а застрял примерно посередине, зацепившись за кусок шифера.

«Там какой-то шифер торчал в этой трубе, вот он на нем и повис вниз головой. Местные дети рассказали, что он с утра так висит. Они пытались его вытащить, но не смогли и взрослым не сказали. Когда мы подошли, щенок, услышав наши голоса, зашевелился и шифер под ним рухнул. Щенок оказался в сточной воде, начал захлебываться. Мы пытались его вытащить, но без спецсредств сделать это было нереально», – рассказала горожанка.

На крики девушек отреагировали сотрудники местного автосервиса. Парни вызвались помочь попавшему в беду животному, так как спасателей пришлось бы долго ждать – по словам волонтеров, по телефону им сообщили, что спасатели не могут сейчас приехать, так как находятся на другом вызове.

«Конечно, их ждать не стали, потому что счет шел на минуты. Мужчины соорудили из толстой проволоки что-то вроде удавки, и один из парней выудил щенка, подцепил петлей. Когда вытащили его, он весь был холодный, мокрый, его трясло, и глаза были красные из-за того, что вниз головой долго висел», – добавила волонтер.

Щенка увезли в ветклинику. Там ему диагностировали переохлаждение и черепно-мозговую травму. «Там измерили температуру, а ее почти нет, 33 градуса всего. Давления нет, венки проколоть не могли, щенок ослеп, зрачки не реагировали вообще. Четыре часа просидели на капельнице с грелкой. Потом он начал немного приходить в себя. Отогрелся, перестал дрожать и пищать, зрение вернулось. Сегодня ему еще сделают рентген, посмотрят голову. Будем дальше лечить, а затем искать дом. Спасибо за спасение парням из автосервиса, не знаю, что было бы, если бы они не подоспели», – сказала Ольга.