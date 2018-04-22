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22апреля
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сегодня, 15:54 0

Сразу два амурчанина лишились денег с банковских карт

Сразу два амурчанина лишились денег с банковских карт
Фото: www.exocur.ru

За прошедшие сутки в Приамурье зарегистрированы два факта мошенничества. На уловки мошенников попались житель Белогорского района и житель Благовещенска. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Так, в Белогорском районе мужчина, решив оформить через интернет кредит, оставил заявку с личными данными на сайте-двойнике одного из банков. В последствие амурчанину звонили якобы из банка и просили перевести деньги на различные нужды – на оформление документов и другое. Общая сумма составила более 40 тысяч рублей.

Жителя Благовещенска обманули иначе. На телефон горожанина пришло смс «ваша карта заблокирована». Позвонив по указанному в сообщении номеру и продиктовав якобы специалисту банка номер карты и пароли, мужчина лишился 25 тысяч рублей.

Поняв, что их обманули, амурчане обратились в полицию. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данным преступлениям, сообщает амурское управление МВД.

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