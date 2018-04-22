В Сковородинском районе произошло землетрясение

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22 апреля, по данным сейсмостанции РАН Республики Саха (Якутия), в Приамурье зафиксировано сейсмособытие. Оно произошло на территории Сковородинского района. Магнитуда составила 3,5 балла.

Эпицентр землетрясения находился в 30 километрах от посёлка Солнечный Сковородинского района на глубине около 10 километров. В населенных пунктах Сковородинского района жертв и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили в амурском управлении МЧС.