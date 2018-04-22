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Благовещенские коммунисты отметили день рождения Ленина автопробегом

Благовещенские коммунисты отметили день рождения Ленина автопробегом

Коммунисты и комсомольцы Благовещенска 22 апреля отметили 148 лет со дня рождения Владимира Ленина. В честь этого события городской комитет КПРФ организовал автопробег.

Более 10 автомобилей, украшенных советскими флагами и портретами Владимира Ильича, проехали по центральной части города и посетили все памятники Ленину. К подножию монументов были возложены красные гвоздики.

На площади Ленина первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов обратился к присутствующим с поздравлением. Он напомнил, что сегодня в стране отсутствует такой институт, как Советы. «Советская власть стала плодом гибкости политики Ленина. В итоге это привело ко многим достижениям нашего советского государства: индустриализации, победе над фашизмом, покорению космоса и, в том числе, освоению и защите Дальнего Востока», – сказал Роман Кобызов.

Руководитель «Марксистского кружка», профессор БГПУ Алексей Донченко отметил, что дело Ленина живет, что «рано или поздно люди осознают значение этой личности и неизбежность социализма». Также на митинге выступили коммунисты и комсомольцы. А первый секретарь Благовещенского горкома КПРФ торжественно вручила партийные билеты новым членам партии.

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#партии

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