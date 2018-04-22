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В Благовещенске проходит чемпионат ДФО по бодибилдингу и фитнесу

В Благовещенске проходит чемпионат ДФО по бодибилдингу и фитнесу

Столица Приамурья принимает дальневосточный чемпионат по бодибилдингу и фитнесу. 21 апреля в соревнованиях приняли участие 17 спортсменов, большая же часть атлетов выступит 22 апреля, во второй день чемпионата. Всего в спортивном состязании участвуют около 100 человек из разных регионов ДФО.

21 апреля спортсмены разделились на три категории – бодифитнес, бодибилдинг и мэнсфизик. Основные критерии оценок – пропорции, рельеф и масса тела, отметили организаторы. 22 апреля спортсмены будут участвовать в категориях фитнес-бикини, бодибилдинг и фит-модель, последняя является новой категорией для местного чемпионата.

«Те, кто на этом чемпионате займут призовые места, смогут поучаствовать в следующих соревнованиях, которые пройдут осенью за наш счет. Им оплатят участие, проезд, проживание, питание», – отметили организаторы чемпионата.

«Я начал подготовку с июля месяца 2017-го, хочу быть примером для своего ребенка, который у меня родился. Тяжело было, сушка трудно давалась. Самое тяжелое - это держать диету – и психологически тяжело, и физически. Было пару раз желание бросить, но подумал – зачем я тогда начинал, слишком много сил потрачено, чтобы бросать. Я доволен результатом на первый раз», – отметил участник чемпионата Александр Сылаев.

«На ДФО я выступаю второй раз, а вообще, это третьи мои соревнования. Трудно было держать низкоуглеводную диету и не пить несколько дней. После соревнований пойду поем бургеры», – добавил другой спортсмен, Иван Степанов.

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