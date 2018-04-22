До 22 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 23 апреля

Фото: www.proza.ru

В Амурской области 23 апреля ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер будет юго-западный южный, он наберет скорость 1-6 метров в секунду, днём его скорость составит 3-8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

Термометры ночью покажут от минус 1 до плюс 4, местами минус 4…9. Днем температура составит плюс 17…22, местами по северу – плюс 10…15. В Благовещенске в этот день будет ясно, без осадков. Ветер выберет юго-западное, южное направление и разгонится до 1-6 метров в секунду, днем – до 7-12 метров в секунду. Термометры ночью покажут от нуля до плюс 2, днем – плюс 20….22, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL