Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:05 0

До 22 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 23 апреля

До 22 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 23 апреля
Фото: www.proza.ru

В Амурской области 23 апреля ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер будет юго-западный южный, он наберет скорость 1-6 метров в секунду, днём его скорость составит 3-8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

Термометры ночью покажут от минус 1 до плюс 4, местами минус 4…9. Днем температура составит плюс 17…22, местами по северу – плюс 10…15.

В Благовещенске в этот день будет ясно, без осадков. Ветер выберет юго-западное, южное направление и разгонится до 1-6 метров в секунду, днем – до 7-12 метров в секунду. Термометры ночью покажут от нуля до плюс 2, днем – плюс 20….22, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 180

#погода

распечатать


Общество

До 19 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 22 апреля
Общество

Ветрено и тепло: прогноз погоды в Приамурье на 21 апреля
Общество 1

Переменно облачно, осадки: прогноз погоды в Амурской области на 20 апреля
Общество 3

Циклон принес в Тындинский район снег, а в Благовещенск – жару
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь