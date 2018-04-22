За сутки в Приамурье потушили 20 палов

Фото: Gismeteo

За минувшие сутки пожарные 20 раз выезжали на тушение палов в Благовещенском, Свободненском, Сковородинском, Белогорском, Ивановском, Константиновском, Октябрьском, Ромненском и Магдагачинском районах, а также в городах Зея, Свободный и Шимановск. Все в настоящий момент палы ликвидированы. В тушении были задействованы 185 человек личного состава и 41 единица техники.

Согласно данным информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, на 22 апреля прогнозируется I класс пожарной опасности на территории Тындинского района, II класс пожарной опасности на территории Бурейского и Завитинского районов, IV класс пожарной опасности в шести районах Приамурья: Архаринском, Благовещенском, Белогорском, Михайловском, Октябрьском и Свободненском. На остальной территории Приамурья установлен III класс пожарной опасности.

За сутки органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по Амурской области совместно с другими надзорными органами составлено семь протоколов об административных правонарушениях на граждан о нарушении мер пожарной безопасности. Основные нарушения – сжигание мусора на приусадебном участке и около территории домовладения, неочищенная от сухой растительности территория.

21 апреля два самолета Бе-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России были привлечены для борьбы с природными пожарами в Архаринском и Шимановском районах, вертолеты Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России осуществляли работу по мониторингу и корректировке работы наземной группировки тушения пожаров в Свободненском, Мазановском и Зейском районах. 22 апреля работа авиации Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России по тушению природных пожаров планируется в Архаринском, Шимановском, Мазановском, Свободненском и Зейском районах, сообщает амурское управление МЧС.